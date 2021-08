Green pass, sindaco Sassuolo evidenzia l'ovvio: 'Critica è consentita'

“La libertà di pensiero è uno dei capisaldi della democrazia e del vivere civile, l’operato di un’amministrazione deve essere giudicato in base alle azioni che intraprende e non c’è stata un’azione di questa Giunta che non fosse in sintonia con le iniziative intraprese da entrambi i Governi che si sono succeduti nel corso dell’emergenza Covid -19”. Con queste parole il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani risponde alle assurde polemiche sollevate in questi giorni riguardanti l’assessore alla Pubblica Istruzione il quale ha legittimamente criticato una misura come il Green Pass, senza per questo infrangere alcuna regola. Ovviamente al di là del merito e della opinione di ciascuno.“Corrado Ruini – prosegue il sindaco – è un validissimo assessore: nel corso dell’emergenza Covid si è trovato a fronteggiare una situazione gravissima in modo più che egregio, prendendo decisioni difficili assieme al resto della Giunta che, sempre, sono andate nella direzione di aiutare le famiglie, i cittadini e le scuole. Sul proprio profilo facebook personale ha espresso opinioni dubbiose rispetto a Green Pass e vaccini: è una sua opinione che la nostra Costituzione, che non può e non deve essere piegata alle interpretazioni di una parte politica o dell’altra, gli consente e consente ad ogni libero cittadino. Ciò che è importante per la città è l’operato: ogni azione dell’Assessore e dell’intera Giunta comunale è e sarà presa nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative introdotte da Governo e Regione per fronteggiare l’emergenza Covid-19”.