Il vento continua a fare danni: scoperchiata parte dell'ex Mercatone

Il vento che da ieri sferza la provincia continua a fare danni. In diversi casi a causa di piante e rami divelti che invadono la sede stradale. Non solo fuori città. A Modena, in via Giardini, all'altezza del civico 456, operazioni di taglio in corso da parte dei Vigili del Fuoco per rami spezzati e caduti. La situazione più impegnativa nel pomeriggio si è registrata a Sorbara dove è stata divelta una parte della lamiera di copertura del capannone ex Mercatone. Danni materiali ma nessun ferito