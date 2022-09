Imprenditori della Bassa in gara: sindaco Goldoni premia migliori pescatori

Alla fine è stato il sindaco di San Felice Michele Goldoni a premiare i migliori pescatori. La gara è quella che ha visto sfidarsi oggi gli imprenditori della Bassa riuniti nel gruppo 'Eravamo 4 amici al bar' coordinato dall'ex sindaco di Finale Raimondo Soragni. Dopo le competizioni sui tavoli da bigliardino, briscola e bigliardo e sui go kart , stavolta teatro della gara sono state le Cave ex stabilimento Vela a San Giovanni del Dosso, messe a disposizione da Francesco Gavioli. Una ventina i partecipanti: a vincere il primo premio con un esemplare di pesce gobbo di 8 chili è stato Paolo Balboni, al secondo posto il patron del carnevale di Cento Ivano Manservisi, terzo il maresciallo Luca Cappello e medaglia di legno per Roberto Casari. La giornata si è conclusa con il pranzo alla Ristosalumeria di San Giovanni del Dosso e con le premiazioni.

