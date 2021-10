Incidente a Sassuolo: il sindaco Menani all'ospedale

Nell'impatto ha riportato un trauma cranico e la frattura scomposta della gamba sinistra per la quale dovrà essere operato nelle prossime ore al centro politrauma dell'ospedale di Baggiovara dove è stato trasportato dopo l'incidente in codice rosso. Sono importanti, ma non tali da fare temere per la sua vita, le ferite riportate dal sindaco di Sassuolo, Gianfrancesco Menani, a seguito dell'incidente che questa mattina, poco dopo le ore 9, lo ha visto coinvolto. Era in sella al suo scooter Piaggio quando all'angolo tra via Montanara e via Santissima Consolata la sua traiettoria ha incrociato quella di un auto Wolkswagen.A seguito dell'impatto Menani è stato scaraventato a terra, avrebbe perso il casco e riportato una frattura scomposta alla gamba rimasta incastrata sotto il mezzo. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco con una squadra che stava transitando sulla strada recandosi ad una esercitazione. Subito dopo l'ambulanza che ha stabilizzato il sindaco, e ricoverato all'ospedale di Baggiovara. A quanto appreso il sindaco non ha mai perso conoscenza ed avrebbe risposto alle domande dei sanitari.