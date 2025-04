'Maranello, non rilevata presenza di topi prima di quel giorno'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Siamo purtroppo costretti a smentire quanto riferito dalla consigliera Goldoni, che probabilmente ha equivocato quanto le è stato detto il 10 aprile durante il citato sopralluogo. In particolare occorre rimarcare che presso le scuole medie, dove già sono collocate trappole-esca, dall’inizio dell’anno scolastico non è stata rilevata la presenza di topi prima di quel giorno, al contrario di quanto lei dichiara'. A replicare al consigliere Fdi Barbara Goldoni è l'assessore di Maranello, Chiara Ferrari.

'Lo stesso 10 aprile, quando alcuni dei presenti hanno visto un topo entrare in un cespuglio, io stessa, essendo sul posto, ho semplicemente anticipato per telefono ai nostri uffici la segnalazione della Segreteria scolastica, comunque arrivata poco dopo. La segnalazione, come sempre avviene in questi casi, ha portato tramite il Comune ad attivare la ditta incaricata delle derattizzazioni nelle aree pubbliche.

L’intervento, previsto entro le 72 ore, è avvenuto la mattina seguente nel luogo segnalato, quindi meno di 24 ore dopo. Inoltre, al collaboratore scolastico citato dalla consigliera è stato solo chiesto, per la precisione, di dar seguito alla segnalazione nelle modalità convenute, quindi tramite la Segreteria scolastica al Comune, affinché si potesse agire con la ditta nel più breve tempo possibile - chiude Chiara Ferrari -. Occorre anche ricordare, in generale, che la procedura di derattizzazione consentita dalle normative in questi casi riguarda la collocazione e il monitoraggio di trappole con esche, che sul territorio di Maranello questi dispositivi sono ora 45 e che vengono controllati mensilmente uno per uno per verificare se abbiano rilevato o meno la presenza di topi. In seguito a segnalazioni specifiche, come avvenuto tempestivamente anche in questo frangente, si interviene poi in modo rapido e puntuale'.