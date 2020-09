'Marano, fallimenti e debito: ecco le ragioni del profondo rosso'

'Quella che voleva essere una replica tranquillizzante da parte del sindaco di Marano, non fa che alimentare ulteriori dubbi sulla gestione superficiale del bilancio. Il sindaco cerca di rassicurare l'opinione pubblica asserendo che il disavanzo sia stato generato sostanzialmente dai fallimenti di alcune aziende in cui è incappato il Comune e che il debito (da mutui, supponiamo) si sia ridotto del 55% (da quando?). I fallimenti sono un problema economico e sociale molto grave, che non ha però colpito solo Marano: tutti i Comuni dell'Unione Terre di Castelli sono stati travolti da fallimenti'.Così Gian Luca Gianaroli e Virginio Leonelli del gruppo “Uniti per Marano” replicano al sindaco di Marano alle loro precedenti critiche 'Quale Comune non ha un piano particolareggiato “fermo” per un fallimento? Eppure nessun Comune dell'Unione deve gestire un disavanzo milionario. È evidente che ciò che afferma il sindaco conferma la inadeguatezza della gestione: qualsiasi amministratore accorto, indipendentemente dal colore politico, sa che i crediti fallimentari godono di una prelazione al 17° posto. In pratica, dal fallimento, non si ricava nulla o quasi. Iscrivere questi crediti, senza un corrispondente fondo svalutazione crediti, creadisavanzo. Ciò che nessun Comune dell'Unione ha avuto, tranne Marano appunto, che oggi si trova con i proverbiali nodi al pettine e la Corte dei Conti che lo ha costretto a risanare un bilancio da troppo tempo critico. Anche sul tema del debito pubblico, un confronto coi Comuni dell'Unione, amministrati da diverse correnti politiche, trasforma le parole del sindaco in una accusa all'Amministrazione precedente che gli ha lasciato il cerino in mano. Tra il 2010 ed oggi, Marano ha ridotto il proprio indebitamento da mutui del 30%, mentre Spilamberto lo ha ridotto del 72%, Savignano e Vignola del 66%. Indipendentemente dall'arco temporale preso in considerazione, constatiamo che il debito mutui del Comune di Marano, oggi, è più alto di quello di Vignola, Savignano o Spilamberto - continuano Gianaroli e Leonelli -. Simile a quello di Castelvetro, Comune con oltre il doppio di abitanti. Se a questo debito, sommiamo il disavanzo da ripianare, Marano raggiunge una quota di euro 4.150.000, contro gli euro 2.950.000 di Vignola. Non è certo un peccato accendere mutui, ma farlo in questa maniera è una strategia che porta poco lontano e al disavanzo'.'Il centro-destra maranese ha votato negativamente la delibera di approvazione del bilancio 2019, nel quale era evidenziato il disavanzo, così come ha espresso parere contrario alla delibera di ripiano del disavanzo. Pare invece responsabile il nostro voto positivo alle modalità di rimedio, delibera nella quale sono stati inseriti contributi finalizzati all'emergenza sanitaria COVID-19, passati da euro 40.000 a oltre euro 130.000 a seguito di una nostra segnalazione. Precisiamo, vista l'accusa di volere diffondere false notizie, che i dati da noi riportati sono tutti dati ufficiali, presenti negli atti, consultabili quindi da tutti i cittadini nei siti dei Comuni. Purtroppo, i numeri di un bilancio da troppi anni maltrattato, non possono certo migliorare con due frasi di rito o accusando di strumentalizzazione chi ha denunciato, in ogni Consiglio Comunale, una gestione inadeguata del bilancio - chiudono i consiglieri di opposizione -. La campagna elettorale non c'entra, tanto che riconosciamo ad esempio, l'ottimo lavoro in tema di indebitamento svolto sia dal Comune di Spilamberto, che da quello di Savignano ed anche da Vignola e Castelvetro. Il sindaco, più che della minoranza, dovrebbe preoccuparsi della situazione critica lasciata dall'amministrazione precedente, in cui lui stesso copriva il ruolo di vicesindaco: saranno 5 anni di tagli, rinunce e lacrime'.