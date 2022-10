Nuovo look per il centro di Soliera: ieri la inaugurazione

Uffici, bar, negozi e altri esercizi: sono alcune delle attività commerciali che tornano ad animare il centro storico di Soliera, in provincia di Modena, grazie a 1 milione e 733mila euro stanziati dalla Regione con il bando per il ripopolamento dei centri storici, con cui sono stati concessi contributi per riqualificazioni e nuove aperture.Complessivamente, grazie anche alla linea di intervento del Comune, l’area oggi può contare su 10 nuove aperture e 16 attività riqualificate.Una rinascita commerciale che si accompagna alla riqualificazione architettonica del centro, frutto del progetto vincitore di un concorso internazionale di idee, con lavori realizzati grazie al finanziamento di 1 milione di euro della Regione, a cui si aggiungono 730mila euro del Comune e 600mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.Ieri pomeriggio l’inaugurazione con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il sindaco Roberto Solomita e il presidente Fondazione CrCarpi, Mario Arturo Ascari.Nel complesso, sono diverse le linee di finanziamento che hanno permesso di riqualificare il centro storico di Soliera, per un investimento complessivo di quasi 4,4 milioni: 2,7 dalla Regione, 730mila dal Comune e 600mila dalla Fondazione per la riqualificazione architettonica, altri 305.000 euro di fondi comunali per la riqualificazione di attività esistenti e nuove aperture, e infine 55mila euro, sempre dell’Amministrazione comunale, erogati per il “disagio da cantiere” nell’area dei lavori.