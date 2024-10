Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono state poste sotto sequestro due aree interessate dagli abbandoni, di cui una a margine del Fiume Panaro e un'altra su terreno privato in prossimità del comune di Pavullo.Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ha registrato un significativo incremento nell’ultimo periodo. Diverse le segnalazioni di cittadini che lamentano situazioni di degrado in diverse zone della provincia. In alcune aree è stato constatato anche l’abbandono di rifiuti pericolosi come lastre di eternit in evidente stato di deterioramento.