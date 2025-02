Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La revoca dell’assessore alla Scuola Angela Pietroluongo, dopo le dimissioni del Vicesindaco Piacentini nel marzo 2023, certifica una crisi sempre più profonda della Giunta Venturelli, di cui peraltro i pavullesi si sono accorti da tempo. Non ci stupiamo di questo ennesimo colpo di scena, considerato che già a maggio 2024, all’ormai ex assessore erano state ritirate le deleghe a Lavoro e pari opportunità, relegandola di fatto ai margini di una Giunta di cui ha continuato a fare però solo nominalmente parte fino a ieri'. Così in una nota il referente Fdi per la zona della Montagna Daniele Iseppi sull'allontanamento di ieri da parte del sindaco Venturelli , dell'assessore Pietroluongo.

'E non ci stupiamo che un altro assessore, peraltro l’unico ad avere una pregressa esperienza amministrativa, sia stato allontanato da un sindaco che evidentemente preferisce circondarsi di amici “obbedienti” piuttosto che di collaboratori “pensanti”, cui si concede pochissimo spazio e a cui, come denunciato proprio a suo tempo dall’ex vice sindaco Piacentini, “non si concede di lavorare autonomamente” - continua Iseppi -. E questo modo di fare, non solo acuisce una crisi politica di fondo ma contribuisce ad aumentare uno stallo amministrativo che ha prodotto in tre anni abbondanti di amministrazione zero opere pubbliche realizzate e conduce a scelte affrettate e non condivise, a cui poi occorre quasi sempre porre rimedio, come ben sanno i pavullesi a proposito della gestione della Casa della Comunità, dello scempio paesaggistico della cabina Hera a ridosso della Pineta oltre alla recente gestione del Ripetitore a Renno e alla controversa decisione dell’eliminazione dei cestini dei rifiuti, per “risparmiare”. Ci permettiamo anche di sottolineare come l ‘attuale composizione della Giunta non rispetti la legge sulla parità di genere, che prescrive una rappresentanza di almeno il 40% di uno dei due sessi e quindi giocoforza si dovrà procedere ad una nomina di un nuovo Assessore, una donna che ci auguriamo, per rispetto dei pavullesi, venga scelta tra le file dei consiglieri eletti e non si riproponga invece un esterno'.