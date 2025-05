Sassuolo, Andrea Baccarani è il nuovo assessore all'ambiente

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Andrea Baccarani è il nuovo assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Sassuolo, con deleghe alle Politiche ambientali, Ciclo dei rifiuti, Parchi urbani, transizione ecologica ed energetica, benessere e tutela degli animali, Agenda Digitale. Sostituisce Chiara Tonelli che ha deciso di dimettersi per questioni personali.

'Desidero ringraziare Chiara Tonelli – dichiara il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini - per l’impegno, la dedizione e la serietà con cui ha svolto il proprio ruolo in questi mesi. Rispetto la sua scelta personale, che accogliamo con comprensione e gratitudine per il lavoro svolto. Il nostro obiettivo resta quello di portare avanti il progetto con cui ci siamo candidati un anno fa, insieme alle stesse forze civiche e politiche e nel rispetto degli impegni presi con i cittadini.

Per questo ho chiesto la disponibilità ad Andrea Baccarani, con il quale abbiamo condiviso fin dall’inizio questo percorso. Andrea era candidato nella lista del Movimento 5 Stelle e conosce a fondo il progetto amministrativo che stiamo portando avanti. A lui saranno affidate le stesse deleghe finora seguite da Chiara con l’aggiunta dell’Agenda Digitale. Diamo così continuità al nostro lavoro, rafforzando il cammino intrapreso. Andrea è una persona competente, appassionata, con una visione chiara e una forte motivazione al servizio della città. In bocca al lupo ad Andrea, in bocca al lupo a tutti noi. Buon lavoro, per il bene di Sassuolo'.

'Per motivi personali, familiari e lavorativi . ha dichiarato Chiara Tonelli - mi dimetto dall'incarico.

Ringrazio il sindaco, i colleghi di Giunta e i Consiglieri di maggioranza per la fiducia, la collaborazione e il supporto che mi hanno destinato durante tutto il percorso. Ringrazio il personale del Comune e di SGP per la professionalità e la disponibilità che mi hanno sempre rivolto. E ringrazio i cittadini che ho incontrato o mi hanno contattata, perché con il loro impegno, i consigli, le segnalazioni e le critiche, contribuiscono quotidianamente al miglioramento della nostra Città. Un sincero augurio di buon lavoro al nuovo Assessore e di buon proseguimento all'intera Giunta'.'Mi unisco al sindaco nel ringraziamento a Chiara Tonelli – dichiara l’assessore Andrea Baccarani - per quanto ha fatto sino ad ora, raccolgo il suo testimone su una strada tracciata dal programma di coalizione presentato un anno fa e dal programma del Movimento 5 Stelle'. 54 anni, cresciuto nelle parrocchie sassolesi, appassionato di transizione energetica e impegnato nell’inclusione sociale. Andrea Baccarani ha una laurea in ingegneria informatica, Master di Alta Formazione in Sistemi di Gestione Integrati per la Qualità, l’Ambiente, l’Energia e la Sicurezza, ha maturato un'esperienza quasi ventennale nell’informatizzazione della Pubblica Amministrazione Locale. Membro del Tavolo Tecnico Permanente per la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili della Regione Emilia Romagna e componente del Comitato Tecnico-Scientifico per il Piano Energetico Regionale 2030, è Coordinatore del Gruppo 'Energia' del Forum dell'Economia Solidale della Regione Emilia-Romagna, volontario dell’Associazione Nazionale Carabinieri ed è stato Presidente del Consiglio di Istituto del IIS Volta di Sassuolo.