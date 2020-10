Sassuolo dice addio a Lara Bondi

Se n’è andata Lara Bondi, dipendente del Comune di Sassuolo dal 1990 in servizio prima presso gli uffici Demografici, poi presso Informa Giovani – Urp ed infine al Centro Elaborazione Dati (CED), area sistemi. Dal 2011 Lara era presidente dell’Associazione “Ruotaabile onlus”, la prima in Italia ad essere formata da un Direttivo composto da persone che vivono in prima persona le problematiche legate alle malattie genetiche neuromuscolari ancora oggi incurabili. Al papà, ai tantissimi amici che Lara ha lasciato, le più sincere e sentite condoglianza da parte dell’intera Amministrazione Comunale di Sassuolo. Il funerale si terrà sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 9,30, presso la chiesa di Madonna di Sotto.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.