Scuola primaria Soliera, dirigente scolastico nega scelta dell'orario

Gentile direttore,le scrivo per condividere con lei quello che alcune famiglie di Soliera stanno subendo in questi giorni. Sono madre di una bambina che a settembre frequenterà la classe prima alla scuola primaria. Io e il mio compagno abbiamo partecipato alle riunioni di presentazione, ai vari open day e pieni di entusiasmo abbiamo presentato domanda alla scuola primaria Garibaldi di Soliera optando per il modulo a 27 ore, orario scolastico che tra l'altro è previsto dalla normativa vigente.Come noi, altre 30 famiglie hanno fatto questa scelta, ma a quanto pare, nonostante vi siano i numeri previsti per legge per creare due sezioni, questa scelta è invisa alla dirigente scolastica che vuole costringere una parte di noi a iscrivere i nostri figli al tempo pieno e formare una terza sezione a 40 ore, in barba a una sana politica di risparmio dei costi e di buona gestione della cosa pubblica. Abbiamo presentato lettere e istanze per far valere i nostri diritti, ma ogni richiesta è rimasta inscoltata, ogni altra soluzione proposta è stata respinta, con spiegazioni poco plausibili e a nostro parere anche un po' illogiche.Tra le tante assurdità che ci hanno propinato, nel corso di una riunione con la dirigente scolastica, ci è stato detto che intendevano ridurre il numero dei bambini iscritti al modulo a 25, nell'eventualità fra qualche anno di poter accogliere la richiesta di una famiglia di Taranto che si trasferisse a Soliera e richieda questa tipologia di orario. Ora noi non abbiamo nulla contro i cittadini di Taranto, ma le sembra un discorso sensato? Molto probabilmente il prossimo sabato verrà fatto un sorteggio e a sei famiglie verrà negato il diritto di scegliere il percorso scolastico che ritenevano più adatto per i propri figli.Ci sentiamo calpestati, amareggiati e profondamente arrabbiati per quello che sta avvenendo. Non intendiamo arrenderci e percorreremo tutte le strade possibili per tutelare i nostri diritti. Le chiedo se può aiutarci in questa lotta contro i mulini a vento, dando voce alle nostre istanze e alle nostre piccole storie di gente normale, che vive e lavora per poter dare il miglior futuro possibile ai propri figli. Abbiamo inviato, finora inutilmente, lettere di richiesta in tal senso a dirigente scolastica, consiglio di istituto, sindaco e assessore all'istruzione del comune di Soliera.