Soliera, il Pd contro la Lega: 'Solidarietà alla Protezione Civile'

Il Partito Democratico solierese esprime solidarietà al corpo di Protezione Civile del Comune di Soliera, dopo le polemiche, pubblicate ieri da La Pressa, innescate dalle dichiarazioni del consigliere Lega Paolo Vincenzi.

'Apprendiamo con rammarico dello spiacevole episodio che ha coinvolto il corpo di Protezione Civile del Comune di Soliera. Le parole usate nei confronti dei volontari, impegnati quotidianamente a tutela della sicurezza della nostra comunità, sono offensive e irrispettose – afferma Federico Burani, segretario Pd di Soliera –. Definire il loro operato come semplici ‘passeggiate sugli argini’ significa ignorare il valore del loro servizio, il sacrificio che comporta e il fondamentale ruolo che svolgono, specialmente durante le situazioni di emergenza.

Un consigliere comunale, sia esso di maggioranza o di opposizione, dovrebbe sempre ricordarsi la funzione del ruolo che ricopre e le responsabilità che ne derivano: quando si decide di rappresentare i cittadini e, dall’altra parte, le istituzioni, si ha il dovere di misurare le proprie parole e di dimostrare rispetto per le persone e le istituzioni'.Il ruolo di consigliere comunale non si esaurisce nelle sedute del Consiglio, ma impone responsabilità in ogni contesto, pubblico o privato. 'Purtroppo, non è la prima volta che esponenti di una certa parte politica si rendono protagonisti di affermazioni di dubbio gusto – aggiunge Fabio Amadei, capogruppo Pd in Consiglio Comunale –. Ancora una volta assistiamo a dichiarazioni che denotano superficialità e scarsa conoscenza del funzionamento della macchina amministrativa e di tutto ciò che la circonda. Sedere in aula consiliare dovrebbe presumere un implicito senso di responsabilità e, quindi, di attenzione verso le parole che si utilizzano. Informarsi e sapere come funzionano le cose è un dovere imprescindibile per chi siede in Consiglio: chi si limita a fare polemica senza cognizione di causa non fa politica, ma disinformazione'. Come Partito Democratico di Soliera esprimiamo quindi il nostro pieno sostegno alla Protezione Civile di Soliera e a tutti i suoi volontari, il cui impegno e la cui dedizione sono un pilastro fondamentale per la sicurezza del nostro territorio. Attaccare chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per il bene della collettività è un atto ingiusto e indegno del dibattito politico' – conclude Federico Burani.