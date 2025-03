Soliera, scontro tra Protezione civile e consigliere Lega

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non accenna a placarsi la clamorosa polemica fra la Protezione civile solierese e la Lega nord. Innescata da una frase quantomeno scomposta del consigliere leghista Paolo Vincenzi nella importante chat interprovinciale degli agricoltori delle province di Modena e Reggio Emilia. Il consigliere solierese, infatti, in relazione alle attività dei volontari della Protezione civile, è intervenuto in risposta a un commento di Massimo Silvestri del comitato Secchia. Che esortava forse sarcasticamente i volontari a raccogliere in prima persona i tronchi bloccati sotto ai ponti. Vincenzi avrebbe rincarato la dose dicendo che i volontari sono troppo impegnati a prendere pacche sulle spalle per le loro passeggiate sugli argini, durante le piene del fiume, per raccogliere tronchi.



Sulla vicenda interviene il vice presidente della protezione civile solierese, Andrea Malagoli.

'Quando si lavora o quando si fa volontariato o quando si fa qualsiasi altra cosa, può capitare che si venga criticati per qualsiasi motivo. Questo è capitato anche a noi volontari della Protezione Civile. Le critiche le accettiamo sempre, attribuendo a queste il giusto peso, perché siamo consapevoli del fatto che non si può piacere a tutti - afferma Malagoli -. Però questa volta è diverso. Siamo stati deliberatamente e gratuitamente attaccati e criticati da un esponente politico del comune di Soliera tale Paolo Vincenzi, consigliere comunale della Lega. Il post evidenziato è stato pubblicato in un gruppo Whatsapp e ci accusa apertamente di non fare assolutamente nulla per eliminare il materiale flottante che si accumula sotto i ponti ostacolando, così, il deflusso delle acque.

È evidente che questa persona non ha la minima idea di come funziona la macchina del volontariato nella protezione civile, non è a conoscenza delle normative di salute e sicurezza sul lavoro e probabilmente non ha neppure idea di cosa consiste il suo ruolo politico e del peso che hanno le sue parole. Ovviamente, per quello che ha scritto, noi tutti volontari siamo a dir poco indignati. Questa persona ha offeso il nostro essere volontari, ha offeso l'onore, la dignità stessa e l'etica morale di chiunque impegni tempo e risorse personali a vantaggio della comunità senza considerare il fatto che, oltretutto, il volontariato viene svolto in forma assolutamente gratuita. Spero che questo signore, in vita sua, non abbia mai bisogno della protezione civile o di qualsiasi altra odv perché potrebbe rendersi conto di avere profondamente offeso molte persone. Poi se qualcuno ci ringrazia o ci da una semplice pacca sulle spalle, è perché, evidentemente, abbiamo fatto qualcosa di importante per lui.... e questo per noi è sufficiente'.