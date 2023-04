Vignola, bimba di 11 anni colta da malore davanti a scuola: salvata col defibrillatore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sul luogo è arrivata negli stessi momenti anche l’ambulanza del 118, partita immediatamente dal Pronto soccorso dell’Ospedale di Vignola e gli addetti del 118 hanno utilizzato proprio il Dae della scuola, il primo strumento già pronto all’uso sul luogo, e con quello sono riusciti a rianimare la ragazzina.Nel frattempo era arrivata sul posto anche la madre, avvertita da un genitore che aveva assistito all’intera scena. Alunna e madre sono quindi state caricate in ambulanza dirette all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, scortate dalla stessa pattuglia della Polizia locale che aveva prestato i primi soccorsi. Al momento, la ragazzina è stata dichiarata fuori pericolo, ma rimane ricoverata per accertamenti.'A nome della comunità vignolese esprimo un sentito ringraziamento e sincera gratitudine verso tutti coloro che, con un impeccabile impegno congiunto, sono intervenuti per soccorrere questa ragazzina colta da malore – afferma la sindaca Emilia Muratori – Gli agenti di Polizia locale, gli infermieri e il medico del 118, la dirigente e tutto il personale scolastico sono intervenuti con prontezza, competenza ed estremo sangue freddo, pur nella drammaticità della situazione. Facciamo gli auguri di pronta guarigione alla studentessa e siamo vicini alla sua famiglia in questo momento così delicato'.