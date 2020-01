Vignola: giovani Carabinieri fuori servizio arrestano ladro di bici

Ai risultati lusingheri sul fronte del contrasto ai furti di biciclette di valore da parte dei Carabinieri di Vignola negli ultimi mesi sottolineati da Camillo Meo, Comandante della Compagnia di Sassuolo, di cui fa parte la tenenza di Vignola, se ne aggiunge in queste ore un altro. L’arresto, da parte dei due giovani Carabinieri 22enni, fuori servizio ed attivi da un anno alla tenenza di Vignola, di un ladro specializzato di biciclette. Un 37 enne di origini campane, residente a Vignola. Ad illustrare l’azione dei militari salutata con soddisfazione da tanti Vignolesi preoccupati dall’escalation del fenomeno, gli stessi Carabinieri protagonisti dell’arresto, Giuseppe Liccardi, e Giovanni Aiuppa. I due, a bordo della loro auto, hanno notato l'uomo che trascinava due biciclette legate tra di loro. Alla richiesta di chiarimenti, e di fronte ad una situazione piuttosto inequivocabile, l'uomo ha ammesso di averle rubate. I due militari hanno chiesto l'intervento dei loro colleghi in servizio che hanno proceduto all'arresto per la flagranza del reato



Nella foto, i due Carabinieri protagonisti dell'arresto: da sinistra, Giuseppe Liccardi e Giovanni Aiuppa