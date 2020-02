Al Venturi si parla di clima, ma il testimonial è Bonaccini

Egregio Direttore,

sono il genitore di un alunno che frequenta l’Istituto d’Arte Adolfo Venturi di Modena: Le scrivo in quanto mi sento in dovere di raccontare un episodio avvenuto lunedì 3 febbraio.

Nell’ambito di un’iniziativa scolastica promossa dal predetto Liceo, gli alunni dell’età indicativa di 14-16 anni si sono recati al cinema Victoria per assistere alla proiezione di un documentario sui cambiamenti climatici.

L’argomento è stato inizialmente trattato in modo chiaro e corretto, senza “politicizzazioni”. Sennonchè alla fine del documentario, quando magari sarebbe stato più appropriato fornire l’apporto scientifico di un esperto o un modello positivo di attivismo civile come ad esempio Greta Thunberg (anche in considerazione dell’età dei ragazzi ed il contesto), mi è stato riferito che sarebbe stato proiettato un video in cui il protagonista, il neo rieletto presidente della nostra Regione, Stefano Bonaccini, decantava e tesseva le lodi del sistema Emilia Romagna, nonché illustrava dei patti e delle iniziative in tema di clima, ambiente e trasporti.

Ovviamente il condizionale è d’obbligo: stiamo cercando di capire quanto realmente accaduto e sono convinto della buona fede dell’Istituto scolastico, ma se confermato il fatto, ritengo sia stata commessa una leggerezza che in futuro è bene che non si ripeta.

A prescindere dall’appartenenza politica del Presidente della Regione, penso che l’ambito scolastico, nel rispetto del dettato costituzionale, non debba essere un palcoscenico politico; al contrario la scuola pubblica deve essere laica, apolitica, apartitica e deve trasmettere un sapere oggettivo, critico e pluralista, non deve mai neppure essere sfiorata da qualsiasi sospetto di indottrinamento.

Venendo poi al merito della questione analizzata dal documentario, ovviamente limitatamente alla nostra provincia, a titolo meramente indicativo, senza alcuna velleità di rappresentare la verità assoluta, ritengo che sia intelletualmente corretto ed eticamente doveroso dire ai giovani che il “sistema Emilia”, per quanto attiene al profilo climatico-ambientale, pare abbia notevoli lacune.

Infatti, è tristemente noto il fatto che la Pianura Padana (e quindi anche l’Emilia Romagna) si è guadagnata negli ultimi anni la maglia nera a livello europeo per l'inquinamento atmosferico, piaga questa che provoca nella predetta zona circa 65.000 morti premature ogni anno ed una aspettativa di vita inferiore di un anno e mezzo alla media nazionale.

E’ altresì noto a tutti che la giunta Bonaccini, nel suo primo lustro, ha quasi raddoppiato la portata degli inceneritori, sul versante della mobilità sostenibile ha deciso di aumentare le reti stradali ed autostradali, mentre ha ridotto i treni pendolari. Tali iniziative paiono essere in contrasto con la volontà di ridurre gli agenti inquinanti atmosferici.

A ciò si aggiunga che anche le scelte dettate dalla Provincia e dal Comune di Modena hanno contribuito a peggiorare la situazione dell’inquinamento: infatti, pare che siano stati acquistati circa 10 anni fa molti autobus usati dalla Spagna, già vecchi e inquinanti all’epoca in quanto classificati come “euro2, 3 e 4”. Attualmente questi autobus sono ancora in circolazione e rappresentano la metà del parco-autobus circolante, percorrono milioni e milioni di chilometri. Solo nella provincia di Modena, Seta percorre circa 12 milioni di km/anno con considerevole contributo all’inquinamento dell’aria che respiriamo.

Secondo il dossier 2019 (dati 2018) “Mal'aria” di Legambiente, Modena lo scorso anno ha avuto 117 sforamenti, il dato più alto a livello regionale e ció nonostante ci sia una ricerca dell'Università di Modena in cui si dice che vi é correlazione tra l'inquinamento e l’insorgenza di leucemie, specialmente nei bambini.

Altra nota dolente è che non esiste ancora una legislazione regionale sulle molestie olfattive, una mancanza che si trascina da tanti anni e che lascia praticamente indifesi e privi di tutela i cittadini di tante realtà in tutta la regione.

Per non parlare della mancanza di piani strutturali finalizzati ad analizzare e bonificare con urgenza i terreni e le acque della Regione: negli ultimi decenni si è fatto un uso considerevole di molti agenti inquinanti, pesticidi in primis. Nonostante da più parti sia emersa la presenza di tali elementi, a tutt’oggi la Regione, la Provincia e molti Comuni sono sprovvisti di misure idonee a far fronte a tali problematiche, e ciò in violazione anche del c.d. principio di precauzione, previsto dall’ordinamento sovranazionale comunitario.

Insomma, lasciamo che la politica stia fuori dai plessi scolastici di ogni ordine e grado, lasciamo ai ragazzi la possibilità di formarsi una propria coscienza civile, libera e critica, fornendogli dati oggettivi su cui ragionare e modelli da seguire, senza influenzarli. Aiutiamoli a diventare cittadini consapevoli.



Lettera firmata