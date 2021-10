Modena arrogante e malcurata, lo dico da autotrasportatrice

Buongiorno a tutti, sono autotrasportatrice (categoria solertemente bersagliata dai vostri probi vigili urbani, per non usare un termine molto più appropriato), vi conosco da pochissimo e vorrei toccare un argomento che probabilmente avrete già trattato, ma che io constato giornalmente durante il lavoro: lo stato pietoso e ignobile delle strade urbane e i vergognosi ingressi alle tangenziali modenesi, vecchi, troppo corti, sconnessi e assolutamente insufficienti per consentire la visuale durante l'immissione, mi riferisco in particolare, uno per tutti, a quello nei pressi della motorizzazione civile.Scommettiamo che la prima volta che ci scappa il morto, invece di provvedere a sistemare la questione, metteranno l'ennesimo autovelox con limite magari ai 20 all'ora?Ho vissuto a Modena per 16 anni e ora sono felicissima di non viverci più da 19, ma purtroppo per lavoro la bazzico e ho notato anche leggendo alcuni dei vostri articoli che da allora non è cambiato un accidente: traffico impressionante per una città con una viabilità pietosa, piena di semafori anche dove sarebbe da anni necessaria qualche rotonda, una città vecchia, che rema contro i suoi cittadini e a continua a saccheggiare le loro tasche... per?Trovatemi voi una motivazione. Non sono l'unica a vederla in questo modo, la pensano così anche parecchi modenesi che conosco da tempo. Io non so se sindaco e amministratori assortiti vi leggono, lo spero, ma sicuramente non servirebbe a metterli davanti a uno specchio sporco e a guardarcisi dentro. Non so a cosa siano dovute la spocchia e l'arroganza della vostra città, non hanno nessuna giustificazione.Grazie per l'attenzione e buona giornata.