Modena, Fdi cala i ministri per l'Ugolini. Ma alle Comunali dov'erano?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

vorrei ringraziarti per l’esposizione () che spesso mi offri sul tuo giornale, non credo di spostare tante preferenze all’interno del mio partito per il quale mi sono sempre impegnato al fine di poter essere utile e dare un contributo anche solo di attacchinaggio e volantinaggio.

La destra ce l’ho nel cuore e nella testa da quando ho aderito al movimento sociale tanti anni fa. Per me Fratelli d'Italia a livello nazionale e a Modena con il senatore Barcaiuolo e l’onorevole Dondi rappresenta la continuità di quelle che sono le mie idee e soprattutto sono innamorato di Giorgia Meloni per quello che ha fatto non solo per Fratelli d'Italia ma per gli italiani.

Venendo alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, sono ottimista per una serie di motivi il primo è che Elena Ugolini è una donna seria e capace probabilmente non conosciuta e non abbastanza stimata per tutti i meriti che ha, l’altro motivo è che vedo un attivismo importante dentro Fratelli d'Italia grazie ai suoi candidati che stanno lavorando sodo e in modo scrupoloso.



Mi piacerebbe che una volta tanto tu potessi fare i complimenti al senatore Barcaiuolo visto l’enorme contributo che sta arrecando alla causa di queste elezioni regionali portando nella nostra provincia personaggi importantissimi e diversi ministri fra i quali per me spicca come punta di diamante il ministro del lavoro Marina Elvira Calderone, persona capace che con impegno dimostra di compiere il suo lavoro con il cuore.

In Emilia e a Modena in particolare l’obiettivo è quello di battere la sinistra dopodiché non credo ci sia nulla di male se a livello modenese alcuni di noi appoggeranno un candidato anziché un altro,

anche perché tutti e otto sono di Fratelli d’Italia e dal momento che la lista è stata ufficializzata e che tutti i candidati si stanno impegnando e lavorando con entusiasmo e determinazione a tutti loro dopo i ringraziamenti vanno i miei complimenti.

Garantisco che il partito è unito ma come è giusto che sia in questo momento ci si può e ci si deve dividere nel preferire e sostenere un candidato anziché un altro e scusa se lo ripeto i nostri avversari sono a sinistra, ricordiamocelo tutti.

Guglielmo Sassi



Grazie del suo commento. La sua scelta di sostenere Simone Pelloni è del tutto legittima, figuriamoci, e non vi è nulla di male. Mai insinuato questo. Un solo aspetto risulta poco coerente rispetto alla sua esposizione. Perchè il senatore Barcaiuolo sta portando nella nostra provincia tanti ministri (ieri l'altro Calderone, domani Lollobrigida) a sostegno della candidata Ugolini, mentre invece in occasione delle amministrative nessun ministro venne affiancato al candidato sindaco Negrini?