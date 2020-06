Motorizzazione, tempi biblici autorizzazioni: impossibile fare impresa

Buongiorno,

ieri ho presentato una segnalazione alla municipale di Modena perchè gli uffici della motorizzazione non hanno un numero di telefono a cui poter chiedere info o appuntamenti. Hanno solo 3 indirizzi e mail a cui scrivere e ai quali non risponde nessuno. Le persone anziane che non mandano e mail sono impossibilitate a fare quello che devono in Motorizzazione è vengono spesso dirottati verso le agenzie che hanno costi 3 volte superiori. La mia esperienza riguarda una piccola attività che sto tentando di avviare, ma dato che le autorizzazioni vengono rilasciate appunto dalla Motorizzazione, temo che non riuscirò nemmeno a partire: sono 2 settimane che spedisco mail ma nessuno si degna di rispondere il tempo passa e se non inizio a lavorare a breve non riuscirò a pagare l'affitto per i prossimi mesi.

La municipale di Modena mi ha risposto tempestivamente e mi hanno detto di essersi attivati per informare i responsabili.

Un servizio pubblico deve essere sempre accessibile a chiunque. È una vergogna che abbiano riaperto tutti tranne loro. Pensavo che un pò di pressing mediatico potrebbe aiutare a sbloccare una situazione che per me è scandalosa. Se prima ci volevano 20 giorni ad avere un autorizzazione ora passano 3 mesi.

Io ho scadenze da pagare sono senza reddito e finchè non mi autorizzano non posso lavorare. È assurdo.

Lettera firmata