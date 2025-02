Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Pesante sconfitta interna per il Cittadella Vis Modena che, dopo due vittorie consecutive, incappa in una brutta battuta d'arresto. Lo Zenith Prato supera per tre a zero la squadra di mister Gori, mai veramente in partita. Tutte nel primo tempo le reti: dopo appena due minuti Cellai porta in vantaggio gli ospiti con un gol di testa su cross di Perugi. I toscani si ripetono al 22esimo con Pupeschi che devia in rete da calcio d'angolo e sul finire del primo tempo con Falteri su rigore. Nella ripresa si attendeva una reazione dei padroni di casa che però non arriva e la partita si chiude sullo 3 a 0.Amareggiato mister Gori che nel dopo-partita non cerca giustificazioni di sorta alla sconfitta. 'Una sconfitta rotonda, netta e meritata: abbiamo fatto una prestazione negativa su tutti i punti di vista.

Abbiamo sbagliato atteggiamento e non abbiamo fatto nulla di quello che dovevamo fare - afferma l'allenatore del Cittadella -. Mi assumo le responsabilità di questa prestazione negativa e chiedo scusa'.CITTADELLA VIS MODENA - ZENITH PRATO 0-3Reti: 2' Cellai, 22' Pupeschi, 41' Falteri (rigore)Cittadella Vis Modena: De Fazio, Manzotti (1’st Carretti), Mandelli (13’st Osuji), Formato, Sabotic, Guidone, Mora (1’st Sala), Fort (1’st Marchetti), Bertani, Boccaccini, Martey (27’st Sardella). A disposizione: Leonardi, Andreotti, Teresi, Rovatti. All. GoriZenith Prato: Brunelli, Cela, Cellai (20’st Mertiri), Falteri (29’st Tempestini), Fiaschi, Kouassi (33’st Asproni), Moussaid, Nistri, Perugi (37’st Messini), Pupeschi, Toccafondi (25’st Rosi). A disposizione: Asproni, Casini, Cecchi, Landini, Longo, Messini,Tempestini. All. SettesoldiArbitro: Francesco Battistini di LancianoAmmoniti: Kouassi, Mora, Carretti, Martey, Nistri, Perugi, LongoNote: 2 minuti di recupero primo tempo, 4 minuti di recupero secondo tempo