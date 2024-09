Cittadella a punteggio pieno: vittoria in trasferta sulla Pistoiese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La prima occasione è al 7’ per la Pistoiese: Kharmoud dai 25 metri colpisce la traversa. Al 10’ replica il Cittadella ma la rete di Formato viene annullata per fuorigioco. Al 22’ arriva il gol: pallone filtrante dalla destra e Guidone mette in rete. Al 20' della ripresa arriva il pari dei padroni di casa: in area Cardella serve Sparacello che di sinistro supera Piga.Al 31’ però il Cittadella torna in vantaggio: Cesar Tesa mette un pallone in mezzo e Formato realizza di testa.

PISTOIESE: Lagonigro; Donida (dal 7′ st Larhrib), Mazzei, Bertolo; Kharmoud (dal 33′ st Basanisi), Greselin, Tanasa (dal 7′ st Caponi), Grilli (dal 16′ st Maloku), Diodato; Sparacello (dal 26′ st Tascini), Cardella.

A disposizione: Cecchini, Dibenedetto, Polvani, Balleello. Allenatore: Giacomarro.

CITTADELLA VIS MODENA: Piga; Fontana (dal 42′ st Teresi), Sabotic, Aldrovandi, Sardella; Osuji (dal 12′ st Mora), Marchetti, Cesar; Bertani (dal 26′ st Serra); Formato, Guidone (dal 37′ st Sala). A disposizione: Albieri, Gandolfi, Pezzani, Truffelli, Martej. Allenatore: Salmi.

ARBITRO: Mazzer di Conegliano coadiuvato da Macchia di Moliterno e Noushehwar di Padova.

RETI: Guidone al 22′ pt, Sparacello al 20′ st, Formato al 32′ st.

NOTE: Ammonito Salmi (all.), Marchetti, Cardella, Tanasa, Grilli, Kharmoud, Bertolo, Fontana.

Foto Cittadella