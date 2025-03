Cittadella Vis Modena avanti di due gol incassa un pari col Lentigione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Finisce con un pareggio la sfida tra Lentigione e Cittadella Vis Modena. Primo quarto d’ora di studio per le due squadre sul terreno di gioco. La formazione di casa prova a imporre il gioco mentre il Citta tende ad aspettare e ripartire. Ecco il vantaggio della compagine ospite con Osuji, il centrocampista ex Modena, batte Gasperini con un bel diagonale che non lascia scampo all’estremo difensore avversario, Lentigione - Cittadella Vis Modena 0-1. Il Cittadella è padrone del campo, arriva al secondo gol con Federico Fort quando, innescato da un bel cross di Boccaccini, incorna di testa e batte il portiere del Lentigione per la seconda volta. Punizione dal limite per il Lentigione, Nanni sulla palla, palla di poco a lato.

Lentigione che accorcia le distanze con Nanni che batte De Fazio direttamente da calcio di punizione, 2-1 il parziale al Levantini di Lentigione. Finisce il primo tempo ed il Lentigione agguanta il pareggio, Alessandrini di testa insacca la rete del 2-2. Su questa azione termina il primo tempo. La ripresa inizia senza cambi e con il solito canovaccio della prima parte di gara, il Lentigione arriva dalle parti di De Fazio ma Boccaccini e soci resistono bene agli attacchi della squadra locale. Un secondo tempo avaro di emozioni vede il Cittadella andare vicino al gol del 3-2 in qualche occasione. Il Lentigione ha prova a far male ai modenesi con il fraseggio ma gli ospiti resistono alla grande. Il Cittadella chiude in avanti, può usufruire di un calcio d’angolo ma nulla di fatto. Dopo tre minuti di recupero, tre fischi e contesa finita.LENTIGIONE - CITTADELLA VIS MODENA 2-2Reti: 19’pt Osuji, 27’pt Fort, 39’pt Nanni, 45’pt AlessandriniLentigione: Gasperini, Gobbo, Capiluppi, Pari (37’st Bocchialini), Nanni, Cavacchioli, Lombardi, Battistello, Alessandri (29’st Sabba), Pastore (43’st Babbi), Nappo. A disposizione: Delti, Grammatica, Manco, Maggioli, Bonetti, De Marco. All. CassaniCittadella Vis Modena: De Fazio; Boccaccini, Fort, Sabotic; Martey (24’st Sardella), Marchetti, Mora (20’st Teresi), Osuji, Martey, Carretti (46’st Serra), Manzotti (42’st Rovatti); Formato (34’st Guidone). A disposizione: Leonardi, Aldrovandi, Andreotti, Bertani. All. GoriAmmoniti: Sabotic, Nappo, Nanni, SabbaNote: 3 minuti di recupero secondo tempo