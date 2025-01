Cittadella Vis Modena sconfitto a Piacenza: decisiva l’espulsione di Boccaccini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo un minuto di recupero, termina il primo tempo con la truppa di Gori in minimo vantaggio. Sul finire della gara si scatena un parapiglia che ha visto un cartellino rosso ai danni di Matteo Boccaccini. Inizia la ripresa con il Piace che fa un cross in mezzo, Piga smanaccia bene. Arriva il pareggio dei biancorossi con Napoletano che con un bel tiro da fuori batte Piga timbrando l’1-1. Il Piacenza mette la freccia, segna il 2-1 con Stefano D’Agostino. Il Piacenza gioca meglio, in superiorità numerica, su una ripartenza trova anche il gol del 3-1 con Pasquale Ruiz. Padroni di casa vicini al poker con Santarpia, ci prova da fuori, conclusione che termina di poco sul fondo. Quarta rete che arriva con Giorgio Recino che batte Piga dopo una mischia in area di rigore.



Tabellino

PIACENZA 4

CITTADELLA VIS MODENA 1

Piacenza: Greco, Zucchini, Recino (34’st Sambou), Tentoni, D’Agostino, Somma (33’st Del Dotto), Mannucci, Iob (5’st Castelli), Napoletano (38’st Casazza), Santarpia, Ruiz Giraldo (42’st Velardi): A disposizione: Di Giorgio, Delmiglio, Mantegazza, Velardi, Dalcerri. All. Rossini

Cittadella Vis Modena: Piga, Sardella (4’st Martey), Mandelli (33’st Teresi), Serra, Sala (17’st Caesar Tesa), Formato (17’st Guidone), Marchetti, Mora, Carretti, Bertani (9’st Osuji), Boccaccini. A disposizione: Rosa, Manzotti, Andreotti, Fort. All. Gori

Arbitro: Vazzano di Catania

Ammoniti: Serra

Espulsi: Boccaccini, Gori

Reti: 2’pt Mandelli, 12’st Napoletano, 15’st D’Agostino, 24’st Ruiz, 30’st Recino Note: 1 minuto di recupero primo tempo, 4 minuti di recupero secondo tempo