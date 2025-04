Cittadella Vis Modena, solo un pari col Progresso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Termina in pareggio la sfida tra Cittadella Vis Modena e Progresso. Prime fasi di studio senza nessun intervento da parte dei due portieri: solo lunghi lanci senza frutto. Occasione per il Progresso quando, dopo una mischia al limite dell’area, Corzani prova il sinistro, che però finisce a lato. Dall'altra parte risponde Sala con un destro al volo dalla lunga distanza, che Cheli respinge come può. Il Progresso passa in vantaggio quando Dandini si invola sulla sinistra e mette al centro un rasoterra che Bellisi sfrutta al meglio, e appoggia in rete firmando l’1-0 per la compagine rossoblu. Mischia in area ospite, con mille rimpalli, ma la palla non vuole entrare. La formazione di Gori vanifica una clamorosa indecisione della difesa ospite, ma non viene concretizzata al meglio. Qui si chiude, di fatto, il primo tempo.

Squadre negli spogliatoi con il Progresso in vantaggio per 1-0. Inizia la seconda frazione con gli stessi ventidue effettivi sul terreno di gioco. La formazione di casa si fa vedere in avanti, sugli sviluppi di un corner, Formato salta più in alto di tutti, il bomber non impatta bene e la palla termina sul fondo. Ci prova Sabotic dalla lunga distanza, ma la palla è alta sulla traversa. Il Cittadella preme sull’acceleratore, provando ad agguantare il pareggio, quando mancano circa venti minuti al triplice fischio, ecco il gol dell’1-1 con Marco Guidone che realizza un calcio di rigore procurato da Alberto Formato. L’attaccante, ex di Padova, Siena e Ravenna, si presenta dal dischetto e batte Cheli. 1-1, quindi tra Cittadella e Progresso.

Dopo pochi istanti, la squadra ospite sfiora il raddoppio con una punizione dalla lunga distanza di Corzani, che De Fazio devia in angolo. L’ultimo sussulto della gara lo da proprio Formato che, da posizione ravvicinata, calcia a botta sicura ma un difensore avversario salva sulla linea lasciando in gola la gioia del gol del vantaggio. Dopo quattro minuti di recupero, termina all’Allegretti di San Damaso la contesa tra Cittadella Vis Modena e Progresso, il campo ha parlato ed è 1-1 il risultato finale.CITTADELLA VIS MODENA - PROGRESSO 1-1Reti: 27’pt Bellisi, 28’st GuidoneCittadella Vis Modena: De Fazio, Fort, Sabotic (43’st Serra), Boccaccini (40’st Bertani); Sardella, Mandelli (8’st Mora), Marchetti, Osuji, Carretti (24’st Rovatti); Sala (18’st Guidone), Formato. A disposizione: Piga, Diletto, Teresi, Martey. All. GoriProgresso: Cheli, Ben Saed, Maltoni (42’st Mascanzoni), Dandini, Bellisi, Corzani, Mele, Matta, Ferraresi, Sansò (10’st Cavazza), Stellacci (38’st Pinelli). A disposizione: Roccia, Finessi, Cestaro, Gnani, Castagnini, Welle. All. MarchiniArbitro: De Paolis di CassinoAmmoniti: Boccaccini, Sabotic, Sansò, Bellisi, Ferraresi, Maltoni, StellacciNote: 4 minuti di recupero primo tempo, 4 minuti di recupero secondo tempoFoto Mauro Terzi