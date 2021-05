Doccia gelata Ferrari: Leclerc passa dalla pole all'addio alla gara

Doccia gelata per la casa di Maranello. Charles Leclerc, dopo aver fatto segnare la pole position nella qualifiche del GP di Monaco, non prenderà parte alla gara a Montecarlo. A frenare il monegasco un problema alla vettura che si è evidenziato durante i giri di ricognizione effettuati dal pilota prima di schierarsi sulla griglia di partenza. Una vera e propria beffa per Leclerc che sarà costretto, dopo aver fatto segnare il miglior tempo, a guardare la propria gara di casa dal box. In pole scatterà Verstappen davanti a Bottas, seconda fila per l'altra Ferrari di Sainz.