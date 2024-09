Eccellenza: a Rolo un altro pesante ko per il Castelfranco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al 32' punizione di Acquafresca per Lo Bello ma il suo tiro viene parato da Nicolosi. Al 36' errore di Simonetti che si fa beffare da Habib che s'invola in area ma viene fermato per un dubbio offside. Si va al riposo con il Rolo avanti di misura. La ripresa di apre con il raddoppio di Habib su cross dalla destra di Quitadamo. Al 54' bella azione corale del Rolo partita da Acquafresca e proseguita da Quitadamo e Cheli per Habib che non aggancia. Reazione Castelfranco: al 65' calcio di punizione dal limite di Lippo con palla di poco sopra la traversa. Altra punizione al 68' dei modenesi di Bahi che calcia alto. Al 76' calcio d'angolo di Acquafresca per la testa Habib con palla fuori di poco. Al 78' Lippo su passaggio di Bahi calcia a lato.



Al 82' Minnino lancia Bahi che calcia debolmente e Grigoli para senza problemi. Al 85' fallo in area su Scarpato e calcio di rigore per il Rolo trasformato da Habib che firma il 3 a 0. Al 89' Maletti da centrocampo serve Habib che calcia in porta e palla che termina in rete beffando Nicolosi fuori da pali e Bahi che non è riuscito ad impedire il quarto gol del Rolo.



Tabellino

ROLO-VIRTUS CASTELFRANCO 4-0

ROLO: Grigoli 6, Zironi 6 (47' st Marchesini s.v.), Lo Bello 7, Acquafresca 7.5, Pappaianni 6, Maletti 7, Marani 6 (43' st Catellani s.v.), Besea 5.5 (24' st Bassoli 6), Cheli 6.5 (34' st Scarpato 6.5), Habib 8, Quitadamo 8 (41' st Errichiello s.v.). A disp.: Cavazza, Lorenzini, Mesoraca, Marchesi. All.: Pietro Ferraboschi.

VIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi 5.5, Serpetti 5 (38' st De Laurentis s.v.), Mazzocchi 6, Lippo 6, Bahi 6.5, Belfakir 6, Valcavi 5, Cassano 5.5 (3' st Minnino 6), Bojardi 5 (32' st Ferri s.v.), Simonetti 5 (6' st Campani 5), Mariano 5.5 (4' st Zenzola 5). A disp.: Galiardi, Bellori, Ed Darraj, Colonnese. All.: Stefano Azzani.

ARBITRO: Francesco D'Ovidio di Bologna

RETI: 25' Quitadamo, 46', 85' (rig.) e 89' Habib.

NOTE: Ammoniti: Mazzocchi, Belfakir, Cassano, Bojardi. Angoli 6 a 4 per il Rolo, ecuperi 2' e 4'. Spettatori 150 circa

Matteo Pierotti