Eccellenza, il Castelfranco non c'è più: col Nibbiano finisce 1-9

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al 28' bella punizione di Vingiano, la sfera sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra di Gagliardi. Al 32' la quinta rete, opera sempre di Ridolfi con un diagonale che si infila nell'angolino di destra. Un minuto dopo annullata una rete a Grasso per offside. Al 41' Campani dai venti metri si inventa una conclusione che si stampa sull'incrocio dei pali con Guerci battuto.Nella ripresa, Virtus in gol, bella azione del neoentrato Temzen che serve sulla destra Ferri, tiro a rientrare e palla in rete. Al 58' la sesta rete ospite, colpo di testa di Ridolfi, palla che non viene toccata da nessuno e palla che si infila nell'angolo, poker per l'ex giocatore della Virtus. Al 63' gran diagoinale di Ridolfi, palla che si stampa sul palo, poi ritorna in campo.

Settima rete con un bel tiro in mischia di Bini, su cross di Bernardi, che si stampa sul palo di sinistra prima di infilarsi. Al 72' fallo netto di Gueye su Minasola in area, penalty che lo stesso Minasola calcia, ma colpisce il palo. A dieci minuti dal termine arriva il gol di Franchini. Un minuto dopo Ferri sfiora la doppietta personale con un bel colpo di testa che sfiora l'incrocio. Poi in chiusura di partita giunge il gol del definitivo 1-9 ad opera di Brugni.VIRTUS CASTELFRANCO-NIBBIANO E VALTIDONE 1-9Reti: 3' Vingiano (N), 9' Grasso (N), 16', 17', 38', 64' Ridolfi (N), 53' Ferri (V), 73' Bini (N), 80' Franchini (N), 88' Brugni (N) VIRTUS CASTELFRANCO: Gagliardi, Passini (46' Ferri), Romanciuc, Toselli (46' Temzen), Ogunleye, Ferrari (68' Tajeddine), Amore, Gueye, Campani (46' Mariano), Cusano (46' Musi), Simonetti. A disp.: Nicolosi, Tondelli, Antra, Cannas. All.: Tondelli (Napolitano squalificato)NIBBIANO E VALTIDONE: Guerci, Castellana, Vecchi (46' Brugni), Bini, Fogliazza, Boccenti, Lancellotti (46' Baldini), Jakimovski, Grasso (54' Bernardi), Vingiano (46' Franchini), Ridolfi (69' Minasola). A disp.: Serena, Borsatti, Ababio, Siaka Kone. All.: RastelliArbitro: Lelli di Cesena (Testa di Cesena, Zappavigna di Parma)Note: spettatori 100 circa; ammoniti Ogunleye, Ferrari; recupero 1', 2'; Minasola (N) manda sul palo un calcio di rigore al 72'