Eccellenza, il Castelfranco perde a Zola e retrocede in Promozione

La Virtus Castelfranco subisce l’ennesima sconfitta di questa sciagurata stagione e retrocede in Promozione dopo ben 28 anni. Partita senza storia che già sul primo tempo era sul 3-0. Nella ripresa mister Napolitano inserisce Simonetti e Campani, fa bene i primi 20′ ma i bolognesi poi trovano altre due reti per il 5-0 finale.

Il tabellino

ZOLA-VIRTUS CASTELFRANCO 5-0

Zola: Farne, Minelli (46’Gamberini), Tumminelli, De Angelis (66’Canosa), Fiore, Farini (66’Di Giulio), Rossi, Molossi (46’Marzillo), Brito (77’Ferri), Medi, Oulai. A disposizione: Bertocchi, Monti, Barbieri, Guidi. All. Zecchi

Virtus Castelfranco: Nicolosi, Passini, Ogunleye, Romanciuc, Musi, Gueye, Ferrari, Tajeddine (46’Cannas), Kola (37’Simonetti), Cusano (46’Campani), Mariano (85’Tondelli). A disposizione: Bianchi, Gargiulo, Antra. All. Napolitano

Reti: 15′ Molossi, 27′, 40′, 77′ Medi, 75′ Brito (rig.) Note: Ammoniti: Oulai (Z), Passini (C), Gueye (C), Cannas (C). Recupero: 2′, 1′

Matteo Pierotti