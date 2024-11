Eccellenza, il Formigine sbanca Agazzano e torna a respirare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al 68’ la squadra ospite riesce a concretizzare i suoi sforzi offensivi segnando il gol del vantaggio con Loporcaro. Non si fa attendere la risposta dell’Agazzanese che al 77’ ha la migliore occasione della sua partita con Bakraoui che su calcio d’angolo colpisce la traversa con un colpo di testa lento ma insidioso. Nei minuti finali la squadra di casa tenta il tutto per tutto, alzando uno dei centrali, Reggiani, in posizione di attaccante e all’89’ impegna nuovamente Rossi con una conclusione di Mastrototaro. Nei minuti di recupero le opportunità più grandi ce le ha però il Formigine con Loporacro, lanciato verso la porta avversaria che viene fermato fallosamente da Bakraoui e con Macchioni che colpisce il palo su calcio di punizione.



Tabellino

AGAZZANESE-REAL FORMIGINE 0-1

Reti: 68’ Loporcaro

AGAZZANESE: Di Maio, Negri, Barba, Mastrototaro, Reggiani, Maffezzoli, Farina (70’ Stroppa), Bragalini (55’ Mehmetaj), Carella, Gueye (88’ Vago), Imprezzabile (55’ Bakraoui). A disp. Coduri, Diaby, Haldeda, Chiesa, Daniello. All. Piccinini

REAL FORMIGINE: Rossi, Marverti, Macchioni, Cuoghi, Galli, Mazzarano, Loporcaro, Zafferri, Napoli (50’ Barbieri), Masoch, Cantarello (63’ Cornia S.). A disp. Cornia F., Saccani, Davoli, Bellentani, Toccaceli, Crispino, Roncaglia. All. Cattani

Arbitro: Delucca di Bologna

Note: espulso Farina dalla panchina, ammoniti Bragaglini, Zafferri, Bakraoui

Matteo Pierotti