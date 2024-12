Eccellenza, il Terre di Castelli cade a Brescello e scivola al quarto posto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Partita bella e aperta grazie anche a un Terre di Castelli che replica colpo su colpo. Al 31′ ci prova Iori, ma la palla è alta. Capovolgimento di fronte e Gibertini chiude in angolo su un tiro ravvicinato di Truffelli. Al 38′ ecco il pareggio dei modenesi: azione prolungata poi palla al limite per Giordano che con un sinistro millimetrico pesca l’angolino basso. Al 42′ una palla contestata arriva a Scarlata che si accentra, ma calcia altissimo. Nella ripresa partono meglio gli ospiti con due angoli, ma sul secondo subiscono una ripartenza che gli è fatale. De Luca lancia Fiocchi che al limite appoggia a Stefano Cocconi (foto) che solo davanti a Gibertini in scivolata insacca con l’aiuto del palo riportando avanti i suoi. Gli ospiti provano a reagire ma al 23′ Cocconi mette a segno la sua doppietta personale allungando di testa e insaccando una punizione calciata dalla destra di Oddi.



Partita quasi in ghiaccio per la Brescello Piccardo anche perchè i tentativi del Terre di Castelli di riaprirla sono disordinati e non portano a nulla. Anzi a sfiorare la quaterna locale è Binini con un pallonetto su Gibertini che termina di poco alto. Finisce qui anche in termini di emozioni.



Il tabellino

BRESCELLO PICCARDO – TERRE DI CASTELLI 3 – 1

RETI: p.t. 12′ Binini (B), 38′ Giordano (T); s.t. 7′ e 23′ Cocconi (B).

BRESCELLO PICCARDO (4-3-1-2): Giaroli; De Luca (10′ s.t. Zaccariello), Barbetta, Cocconi, Gianferrari (29′ s.t. Contini); Oddi, Notari, Fomov; Fiocchi (20′ s.t. Marmiroli); Binini, Truffelli (45′ s.t. Bocedi). (Aimi, Maglione, Carra, Rossi, Rizzi). Allenatore: Andrea Fontana.

TERRE DI CASTELLI (4-4-2): Gibertini; Gargano (22′ s.t. Azzi), Gigli, Massari (29′ s.t. Nait), Hajbi; Barbolini, Giordano (48′ s.t. Ben Driss), Bruno, Esposito (38′ s.t. Pigozzi); Scarlata (31′ s.t. Tzvetkov), Iori. (Venturelli, Deliu, Bationo, Gozzi). Allenatore: Maurizio Domizzi.

ARBITRO: Alfieri di Nola (Castellari e Bombonato di Bologna).

NOTE: osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Gabriele Torreggiani, ex allenatore e dirigente del Brescello. Pomeriggio leggermente soleggiato con terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 300 circa. Ammoniti: Gianferrari, Fiocchi e Contini. Angoli: 2 a 5. Recuperi: 1′ p.t. e 5′ s.t.

Matteo Pierotti