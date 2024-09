Eccellenza: Virtus Castelfranco esonera Azzani, la panchina a Daghio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un mossa non tanto a sorpresa visto che il giovane tecnico Azzani era da tempo sulla graticola e l'ultima sconfitta per 0-4 a Rolo gli è costata la panchina. Diciamo anche che alcune scelte tecniche del mister non sono risultate gradite a Di Cosmo, in particolare lo scarso impiego del giovane Simonetti, pupillo del presidente.Daghio inizierà la nuova avventura con la Virtus martedì quando dirigerà il primo allenamento.