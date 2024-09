Finisce 2-2 il derby del Modena e di Bisoli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella ripresa, il Modena ha trovato il pareggio con un colpo di testa di Zaro all'11'. Nonostante l'espulsione di Caldara al 66' per un fallo su Berti, il Modena ha rischiato di vincere, ma Abiuso ha mancato una ghiotta occasione. Il Cesena ha sfiorato il gol della vittoria nel finale con un colpo di testa di Van Hooijdonk, ma Gagno ha salvato la porta.



Con questo pareggio, il Cesena sale a 7 punti, mentre il Modena si trova a 5 punti in classifica.



“Innanzitutto mi fa piacere che sia stato un derby leale anche fuori dal rettangolo verde, come mi ero augurato alla vigilia. Ringrazio anche il pubblico di Cesena per come mi ha accolto - ha affermato nel post partita mister Bisoli. Passando alla partita: “Oggi ho visto una sola squadra in campo, la mia. Sono contento perché ho trovato la quadra, costruendo tanto e concedendo poco ad un’ottima squadra come il Cesena. Con carattere abbiamo trovato subito il 2-2, dopo che la partita si era messa in salita e siamo andati vicini al 2-3 anche in 10 uomini. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, questo è il Modena che voglio vedere io ma anche i tifosi”.



Il tabellino



CESENA-MODENA 2-2





Reti: 28′ Pedro Mendes, 40′ Bastoni, 46′ pt rig. Shpendi, 55′ Zaro



Cesena (3-4-1-2) Pisseri; Curto, Ciofi, Mangraviti; Adamo (78′ Ceesay), Calò, Bastoni (89′ Chiarello), Donnarumma (89′ Celia); Berti (67′ Kargbo); Antonucci, Shpendi (78′ Van Hooijdonk). A disposizione: Klinsmann, Prestia, Pieraccini, Piacentini, Francesconi, Celia, Mendicino, Chiarello, Kargbo, Ceesay, Wade, Van Hooijdonk. All. Mignani



Modena (4-3-2-1) Gagno; Di Pardo, Caldara, Zaro, Cotali (46′ Idrissi); Battistella, Gerli, Santoro (46′ Abiuso); Palumbo, Caso (63′ Bozhanaj – 89′ Cauz); Pedro Mendes(67′ Pergreffi). A disposizione: Sassi, Beyuku, Cauz, Dellavalle, Pergreffi, Idrissi, Magnino, Duca, Bozhanaj, Defrel, Abiuso, Gliozzi. All. Bisoli

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata (Assistenti Domenico Rocca di Vibo Valentia e Nicolò Cipriani di Empoli, quarto ufficiale Andrea Zoppi di Firenze, Var e Avar Gianluca Manganiello di Pinerolo e Gianpiero Miele di Nola).



Ammoniti: Shpendi, Cotali, Palumbo



Espulsi: Caldara

Note: 13.974 spettatori (di cui 1.610 ospiti).