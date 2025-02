Fiorano, in migliaia per il primo giro della nuova Ferrari SF-25

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'attesa è finita, e con il primo giro della nuova monoposto SF-25 stamane sul circuito di Fiorano, Ferrari apre ufficialmente le danze per il nuovo mondiale di Formula 1 2025. Il pilota monegasco Charles Leclerc ha mosso i primi km sulla rossa intorno alle 9.20 di una non tanto gelida mattina invernale intorno ai 4 gradi, con centinaia di tifosi assiepati intorno al circuito per non perdere il battesimo dell'ultima rossa. Per l'occasione, e prevendendo un'alta affluenza di appassionati, la municipale di Maranello ha regolato sin dalle prime luci dell'alba il traffico limitando il transito sul cavalcavia d'accesso alla città su strada Abetone Inferiore. Tante le bandiere del cavallino, ma anche quella dell'Union Jack inglese in omaggio a Lewis Hamilton, impegnato in pista nel pomeriggio. Una presentazione diversa quest'anno senza giornalisti e ospiti a Maranello, ma fatta direttamente in pista per svolgere i primi 200 chilometri di filming day. Poi la settimana prossima si parte per i test precampionato in Bahrain dal 26 al 28 febbraio, e prima gara fra un mese in Australia il 16 marzo. Nei box a Fiorano presente inoltre John Elkann, arrivato in elicottero per assistere al debutto della nuova nata di Maranello.

Marco Amendola

Foto Frizio