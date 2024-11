Il Cittadella torna a vincere a San Mauro Pascoli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I romagnoli provano a reagire ma la retroguardia modenese resiste agli attacchi. Salmi è costretto ad operare un cambio già nel primo tempo, esce Sabotic per infortunio, al suo posto Mora. Fuori anche Teresi, fa il suo ingresso sul terreno di gioco Gandolfi. Dopo due minuti di recupero, termina il primo tempo con il Cittadella in minimo vantaggio. Inizia il secondo tempo e la Sammaurese pareggia i conti con Gaetani che realizza un calcio di rigore e pareggia i conti, 1-1.

Il Cittadella preme e arriva il gol del 1-2 con Alberto Formato. Un bel cross dalla destra di Gandolfi, mischia in area di rigore, si avventa il bomber e batte Pozzer, 1-2. Ospiti vicini al gol del 3-1, bel cross dalla sinistra, il solito Formato salta più in alto di tutti, ma la palla termina alta sopra la traversa. Sammaurese si fa vedere dalle parti di Piga con un corner, palla in mezzo, colpo di testa, palla oltre la linea di fondo campo. Il Cittadella rimane in dieci a causa del secondo cartellino giallo ai danni di Claudio Martey. Dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro pone fine alla contesa, Sammaurese - Cittadella 1-2.

I ragazzi di Salmi torneranno in campo, in quel di Budrio, mercoledì contro il Lentigione per la gara di Coppa Italia.



Il tabellino

SAMMAURESE - CITTADELLA VIS MODENA 1-2

Reti: 15’pt Guidone, 3’st Gaetani, 22’st Formato

Sammaurese: Pozzer, Scanagatta, Bolognesi (34’st Canalicchio), Morri, Manuzzi (37’st Imoh), Sedioli, Ravaioli, Maltoni (23’st Montesi), Pacchioni, Gaetani (23’st Ardenijevic), Papa. A disposizione: Morigi, Misuraca, Nisi, Valdinoci, Di Novella, Montesi. All. Protti

Cittadella Vis Modena: Piga, Martey, Sabotic (22’pt Mora), Serra, Carretti (11’st Rovatti), Marchetti, Mandelli, Teresi (26’pt Gandolfi), Bertani (44’st Pezzani), Formato, Guidone. A disposizione: Albieri, Sardella, Andreotti, Borsari, Orlandi. All. Salmi

Arbitro: Sarcina di Barletta

Ammoniti: Sedioli, Mora, Carretti, Martey, Canalicchio

Espulsi: 48’st Martey

Note: 2 minuti di recupero primo tempo, 5 minuti di recupero secondo tempo