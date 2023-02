Il Modena a Brescia per una classica della serie B

Esauriti, si spera, i piagnistei provenienti da Cagliari, che hanno inondato fiumi di lacrime apparse di coccodrillo e congelato sub iudice la bella e legittima vittoria del Modena, si torna finalmente a parlare di calcio giocato. I gialli tornano in campo al Rigamonti di Brescia contro i padroni di casa per una classica di serie B; Brescia e Modena sono infatti tra le squadre con le maggiori partecipazioni al campionato cadetto, rispettivamente 64 per il Brescia e 51 per il Modena.I gialli hanno giocato a Brescia 56 volte; limitatamente alla serie B, i precedenti sono 37, con 17 vittorie del Brescia, 14 pareggi e 6 vittorie del Modena; l’ultima a Brescia si è giocata il 3.10.2015, finì 2 a 2; l’ultima vittoria dei gialli a Brescia risale invece al 3 marzo 2015, 1 a 0 per il Modena: entrambe le gare sono state disputate in serie B.Al Rigamonti, il Brescia ha disputato 12 incontri, con 4 vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte, che hanno portato 16 punti, conditi da 12 reti segnate e 13 subite; i numeri dicono dunque che i lombardi in casa non sono irresistibili.Oggi i lombardi, attraversano una profonda crisi, dopo un brillante avvio di campionato; Cellino ha esonerato Clotet una prima volta in favore di Aglietti, salvo poi richiamarlo dopo due sole partite. Il Clotet II non ha però raddrizzato la barca; il Brescia è infatti reduce da 4 sconfitte consecutive e addirittura nella ultime 7 partite ha totalizzato 1 solo pareggio; la società non sta attraversando un buon momento, visti i guai del presidente Cellino delle ultime settimane; nei giorni scorsi Cellino ha di nuovo esonerato Clotet per fare posto a Possanzini mister della Primavera.Per andare a Brescia a giocare la partita da Modena, e riscattare la sconfitta dell’andata, Tesser si affida al 4-3-2-1: la rosa è pressoché al completo ad esclusione del lungodegente Battistella e di Ferrarini che ha accusato un guaio e non sarà convocato; per il resto, squadra al completo, e soliti ballottaggi prepartita; l’undici base ipotizzabile può essere il seguente: davanti a Gagno, si dovrebbe vedere la linea a quattro Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, e Ponsi; in mezzo qualche dubbio: sicuro Gerli mentre ai suoi lati si giocano le maglie Magnino, Poli e Armellino, con Ionita pronto a subentrare; davanti le altre incognite: sicuro Falcinelli, mentre Tremolada e Diaw si giocano il posto con Giovannini e Strizzolo; come sempre mister Tesser scioglierà gli ultimi dubbi negli istanti che precedono il calcio di inizio.Arbitra Serra di Torino, con cui il Modena ha 4 precedenti, con 2 vittorie e due sconfitte; le due vittorie del Modena sono entrambe in trasferta, in questo campionato, rispettivamente ad Ascoli e a Parma; il Brescia ha invece 8 precedenti con il fischietto piemontese, con 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.Calcio di inizio alle 14 allo stadio Rigamonti di Brescia, davanti a circa 600 tifosi gialloblù pronti a spronare il canarino affinchè voli più in alto delle rondinelle bresciane.