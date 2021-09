Il Modena a Cesena scaccia i fantasmi

Il Modena che non ti aspetti, ma che tutti i tifosi desideravano, sbanca Cesena e con una doppietta del giovane Bonfanti, rimonta e batte i padroni di casa.Una vittoria molto importante dei gialloblù, sia dal punto di vista del morale che della classifica; il canarino era chiamato a riaprire le ali, dopo la sconfitta interna con l’Entella, anche se il rischio era di uscire spennati dalla tana della capolista; invece il Modena con una grande prova di squadra vince il derby, peraltro molto sentito tra le tifoserie e ultimamente avaro di soddisfazioni per i colori gialloblu, tornando dalla Romagna con in tasca tre punti pesantissimi.Il Modena ha offerto una grande prestazione anche sul piano caratteriale, perché ha saputo prima rimontare lo svantaggio iniziale, poi addirittura ribaltare la gara, cosa che contro l’Entella, anche a causa anche della inferiorità numerica nel secondo tempo, non era stata possibile.Il mister ha ancora una volta modificato l’undici iniziale pescando dal mazzo il jolly Bonfanti, che con una signora doppietta ha ripagato le scelte del mister; ma tutta la squadra ha girato al meglio, giocando con personalità e freddezza.Una grande vittoria che serve a scacciare i fantasmi e a ridare morale e fiducia al gruppo.La strada da fare è ancora tanta e servirà migliorare ancora, per salire e rimanere al vertice; servirà dare soprattutto continuità di risultati e di vittorie anche in casa, a partire dalla partita di sabato contro la Lucchese.