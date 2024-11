Il Modena spreca e torna a casa con un pari da Cosenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel primo tempo l’ex Strizzolo va ad un passo dall’eurogol al 6’, sulla respinta di testa di Cotali calcia al volo e il palo gli nega il vantaggio. Il Cosenza torna pericoloso con Mazzocchi, conclusione potente rasoterra, Gagno si distende e respinge. Subito dopo grande occasione Modena, Defrel mette in porta Caso, l’esterno diretto verso il portiere viene fermato da Martino, per l’arbitro non fallosamente. Al 20’ Defrel vicinissimo al vantaggio, servito da Santoro calcia a botta sicura, Charlys salva con una deviazione provvidenziale. Al 22’ arriva il vantaggio canarino: gran lavoro di Defrel, che si libera di Martino e premia l’inserimento di Cotali, che con un rigore in movimento batte Micai e sigla la sua prima rete in Serie B.

Al 26’ Florenzi calcia sull’esterno della rete dopo una bella azione individuale in ripartenza. Al 31’ il Cosenza perde una brutta palla e Caso si lancia in contropiede e giunto al limite dell’area piazza il destro sul secondo palo, palla out di un soffio. Chance clamorosa per il raddoppio nell’ultima azione del primo tempo, Caso serve Palumbo in profondità, il 10 di prima intenzione trova Defrel sul secondo palo, che a due passi dalla porta calcia alto non aiutato dal rimbalzo della palla.

Nella ripresa al 5’ Ricciardi incrocia da buona posizione, Gagno è sulla traiettoria e palla fuori di poco. Defrel spreca un’altra occasione al 9’, a tu per tu con Micai calcia troppo centrale. L’episodio che mette in salita la partita capita al 14’, un fallo di Defrel su Kouan viene punito con il rosso diretto, il Var incredibilmente non richiama Collu.



In 11 contro 10 la prima occasione dei padroni di casa arriva al 26’, Florenzi a botta sicura calcia fuori. A 10’ dalla fine l’1-1 di Mazzocchi con una bella girata sul quale non può nulla Gagno. Cauz va ad un passo dall’1-2 al 40’, con una zampata che accarezza il palo sul cross di Zaro.

Tabellino

COSENZA - MODENA 1-1

COSENZA: Micai, Martino, Dalle Mura, Caporale, Ricciardi (32’ st Sankoh), Kouan, Charlys (19’ st Fumagalli), Ricci (1’st Rizzo Pinna), Florenzi, Strizzolo (1’ st Rizzo Pinna), Mazzocchi. Allenatore: Alvini.

A disposizione: Vettorel, Cimino, Hristov, Camporese, D’Orazio, Kourfalidis, Josè Mauri, Sgarbi.

MODENA: Gagno, Dellavalle, Caldara, Cauz, Di Pardo (27’ st Zaro), Santoro, Gerli (40’ st Battistella), Cotali (27’ st Idrissi), Palumbo (27’ st Magnino), Defrel, Caso (18’ st Pedro Mendes). Allenatore: Mandelli.

A disposizione: Sassi, Beyuku, Ponsi, Bozhanaj, Duca, Abiuso, Gliozzi.

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari. Assistenti: Ceolin ed Emmanuele. 4° ufficiale: Colaninno. Var: Minelli. Avar: Maggioni.

MARCATORI: 22’ pt Cotali (M), 35’ st Mazzocchi (C).

ESPULSIONI: 14’ st Defrel (M).

AMMONITI: 25’ pt Florenzi (C), 19’ st Santoro (M), 15’ st Micai (C), 23’ st Santoro (M), 48’ st Battistella (M).

Foto Modena Fc