Italia campione d'Europa: a Modena pù di 5000 in piazza

Italia campione d’Europa: Inghilterra battuta ai rigori 4-3 nella finale di Wembley di Euro2020 dopo che il risultato si era fermato sull'1 a 1. E anche a Modena, per festeggiare il ritorno alla vittoria dopo oltre 50 anni (l’ultimo successo risaliva al 1968) una marea di giovani si è riversata in piazza.In largo Garibaldi esplode la festa. Migliaia di persone confluiscono da ogni parte della città. A migliaia. Prima per metà, intorno alla fontana dei due fiumi, chiusa e controllata da un cordone di Polizia, poi tutta. Oltre 5000 persone, tantissimi giovani, cantano e ballano. Numerose anche le esplosioni di petardi, ma senza conseguenzePoco prima, la festa esplode davanti ai locali del centro nei quali erano stati installati grandi schermi. Circa 150 le persone in via San San Carlo. Da qui, dopo l'ultimo rigore risultato vincente per l'Italia, si è creato e snodato un corteo lungo via Emilia in direzione Largo GaribaldiIn largo Garibaldi, nonostante la fontana del Graziosi transennata, oltre 5000 ragazzi hanno invaso la strada con bandiere e clacson, meta di un corteo che si era spostato lungo in via Emilia con caroselli e cori. E per una notte l'emergenza sanitaria e le regole del distanziamento sono solo un ricordo. C'è spazio solo per la festa.