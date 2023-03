L'Ascoli gela il Modena: al Braglia Canarini sconfitti

Tesser cambia 5 pedine nella formazione iniziale rispetto a Reggio Calabria. Al 16esimo Gagno smanaccia un corner, Collocolo prende il rimbalzo e il suo tiro fa venire i brividi, quindi al 21esimo, su traversone di Donati, Gondo alza di testa sopra la traversa. Al minuto 43 s’infortuna l’arbitro Gariglio alla gamba sinistra. Al suo posto scala il 4° uomo, ovvero Ceriello di Chiari, all’esordio assoluto in Serie B dopo appena 7 presenze in C. Per questo imprevisto il cronometro si allunga come un elastico: Giovannini (52’) inventa e nessuno arriva sul cross basso, il doppio fischio alla fine arriva al 54’ 20’’.Al 30esimo la partita si sblocca. Prima una nuova parata di Gagno, quindi sul cross basso da sinistra di Giovane: il portoghese Pedro Mendes anticipa tutta la linea difensiva gialloblù, compreso il portiere, e fa 0-1.Il Modena va in difficoltà. Pergreffi e Gagno lo devono salvare in più occasioni. Tesser butta sul tavolo tutte le carte offensive per riaccendere la luce: entrano Duca e Mosti, ma sono i bianconeri che sfiorano il raddoppio: gol di Mendes in contropiede, annullato per fuorigioco di Dionisi. Domenica il Modena va a Como.MODENA: Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (37’ st. Duca); Poli (27’ st. Armellino), Gerli (37’ st. Mosti), Magnino; Giovannini (10’ st. Tremolada); Bonfanti, Falcinelli (10’ st. Strizzolo).A disposizione: Seculin; Ponsi, Duca, Mosti, De Maio, Panada, Coppolaro.Allenatore: Tesser.ASCOLI: Leali; Donati, Simic, Botteghin, Falasco; Collocolo, Buchel (16’ st. Giovane), Caligara; Falzerano (42’ st. Eramo); Gondo (16’ st. Mendes), Marsura (25’ st. Dionisi).A disposizione: Bolletta, Guarna, Quaranta, Lungoyi, Ciciretti, Giordano, Sidibe, Tavcar, Mendes.Allenatore: Breda.ARBITRO: Gariglio di Pinerolo (dal 48’ pt Ceriello di Chiari). Assistenti: Margani, Di Vuolo. IV: Ceriello. Var: Di Martino. Avar: S. Longo.AMMONITI: Gondo (A), Buchel (A), Silvestri (A).SPETTATORI: 8.058 (di cui 335 ospiti) per un incasso di 76.924 euro.MARCATORI: 30’ st. Mendes.