Modena alla prova Imolese dopo la batosta a Perugia

Mercoledì pomeriggio, calcio d’inizio alle 17.30, il Modena scende in campo al Braglia per un altro turno infrasettimanale del campionato.Avversario di turno è l’Imolese, già sconfitta all’andata, che naviga in fondo alla classifica ed è in lotta per evitare i playout; dopo la bruciante sconfitta di Perugia, nella quale il canarino è stato spennato e fatto arrosto dal grifone, subito l’occasione di tornare in campo, con una buona occasione per il Modena per riprendere il cammino bruscamente interrotto sabato a Perugia e per tornare alla vittoria.La gara di sabato ha rappresentato una dura batosta; il Modena in questo campionato non aveva mai perduto con tre reti di scarto, subendo peraltro due rigori, parati da Gagno, e che se realizzati avrebbero ben potuto rendere la sconfitta ancora più rotonda nel punteggio.A Perugia non ha funzionato quasi niente nel Modena e d’altronde il campo è sempre giudice supremo; il punteggio testimonia delle difficoltà del Modena durante la gara.La partita di mercoledì capita a fagiolo perché offre l’opportunità di non stare tanto a rimuginare su cosa abbia o non abbia funzionato, concedendo ai gialli una ghiotta occasione di un pronto riscatto.La sconfitta fa parte del gioco e del risultato; diventa importante la capacità e la forza di rialzarsi, sperando che la gara di Perugia non abbia lasciato scorie e tossine nel morale e nel fisco dei giallobù.Il Modena è dunque chiamato a rialzare subito la testa se intende continuare a coltivare il suo sogno, e solo una vittoria potrà sedare i malumori che in questi giorni sono trapelati tra i tifosi; vincere aiuta a vincere, e solo il risultato pieno con l’Imolese può scacciare eventuali paure, facendo degradare la gara di Perugia a un semplice incidente di percorso che nell’arco di un campionato può capitare.All’andata il Modena vinse 1 a 0 con rete di Scappini su rigore; rimane questo l’ultimo gol di Scappini in campionato, che anche a causa di alcuni problemi fisici non ha più trovato la giusta continuità di rendimento; chissà che, rivedendo il suo ultimo bersaglio, non riesca a interrompere il suo lungo digiuno.Foto Fiocchi Modena Fc