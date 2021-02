Strapotere Perugia, il Modena cade al Curi per 3-0

Il Modena sapeva che sarebbe stata una gara difficile, ma il il 3-0 che poteva essere un 4 o una goleada lascia stupiti. Sul campo di casa il Perugia si mostra semplicemente più forte. Qualche dubbio ad inizio partita in cui il Modena ha creato due occasioni da gol con Luppi e Castiglia, poi il Perugia ha preso in mano la gara. Elia segna al primo quarto d'ora, poi il Modena rischia il 3-0 già nel primo tempo, ma Gagno salva tutto. Ovvero due rigori nel giro di pochi minuti. Ma il gol del raddoppio per il Perugia arriva lo stesso, al 43'.

Nella ripresa ci pensa il nuovo entrato Murano a firmare, al 65' il terzo gol che chiude la gara.

Perugia squadra forte anche nelle parole di Mignani, nel post partita: “Credevo che la squadra potesse giocare alla pari come ha sempre fatto in quasi tutte le gare; probabilmente ho trasmesso un atteggiamento un po’ troppo spavaldo e la partita è cambiata immediatamente. Dopo l’uno a zero non abbiamo avuto la pazienza di aspettare, di capire come il match si evolvesse e abbiamo preso una serie di ripartenze su errori nostri, compresa la prima rete. Al di là di tutto ai ragazzi non posso rimproverare nulla; è giusto che le responsabilità siano dell’allenatore. Complimenti ad una squadra forte come il Perugia che ha sfruttato al massimo ogni nostro errore”.



Foto: Modena FC



Il tabellino



Perugia 3

Modena 0



Reti: al 14' pt Elia S. (Perugia), al 44' pt Favalli A. (Perugia), al 20' st Murano J. (Perugia).



PERUGIA: Angella G., Burrai S. (dal 18' st Di Noia G.), Cancellotti T., Elia S. (dal 35' st Rosi A.), Falzerano M. (dal 30' st Minesso M.), Favalli A., Fulignati A. (P), Melchiorri F. (dal 18' st Murano J.), Moscati M., Sgarbi F., Sounas D. (dal 35' st Vanbaleghem V.). A disposizione: Bianchimano A., Bocci L. (P), Di Noia G., Lunghi A., Minelli S. (P), Minesso M., Monaco S., Murano J., Negro S., Rosi A., Vanbaleghem V., Vano M.



MODENA: Castiglia L., Gagno R. (P), Gerli F., Luppi D. (dal 17' st Sodinha F.), Mattioli A. (dal 26' st Bearzotti E.), Mignanelli D. (dal 26' st Varutti M.), Muroni M. (dal 26' st de Santis I. F.), Pergreffi A., Spagnoli A., Tulissi T. (dal 34' st Scappini S.), Zaro G.. A disposizione: Bearzotti E., Chiossi A. (P), Corradi M., Davi G., de Santis I. F., Gobbi F., Ingegneri A., Narciso A. (P), Scappini S., Sodinha F., Vaccari G., Varutti M.



Ammonizioni: al 16' pt Pergreffi A. (Modena), al 25' pt Castiglia L. (Modena), al 34' pt Mignanelli D. (Modena), al 38' pt Zaro G. (Modena).