Modena bene a Fermo. E vincere aiuta

Il Modena sbanca Fermo con un punteggio rotondo, infliggendo ai padroni di casa un severo parziale di quattro reti a zero.Dopo la vittoria in Coppa Italia (4-0 all’Imolese) il Modena non concede sconti e anzi raddoppia, 4 + 4 , otto reti segnate in 5 giorni.Il punteggio di Fermo non fa una grinza, e anzi proietta il canarino gialloblù in volo, dopo il decollo di Coppa Italia; il Modena lancia un importante segnale al campionato, dando dimostrazione del proprio potenziale.Tesser rivede parzialmente l’undici iniziale che era stato titolare nelle prime tre gare e i gialli, con nuova linfa nel motore, accelerano in campo.I nuovi premiano le scelte del mister, che con coraggio ha variato quella che era considerata la formazione titolare, anche se nel calcio di oggi, con i 5 cambi possibili, le rotazioni sono maggiori e tutto devono sentirsi titolari e parte del progetto.Partita e risultato mai in discussione, e che aiuterà la squadra in quel processo di crescita e di consapevolezza necessario per condurre un campionato di vertice; vincere aiuta a vincere, recita una delle regole non scritte del calcio, e il Modena ne ha ancora tanto bisogno.