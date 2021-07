Modena calcio, due nuove sfide amichevoli con Milan e Pisa

Il calendario di amichevoli della squadra di Attilio Tesser si arricchisce ancora, sabato (ore 17) i gialloblù giocheranno a Milanello contro la formazione di Stefano Pioli, il team dell’ex allenatore canarino parteciperà alla prossima Champions League.E’ stato fissato un altro test, si giocherà il 7 agosto (ore 20.30) quando il Modena sarà di scena all’Arena Garibaldi di Pisa per affrontare i nerazzurri di Luca D’Angelo. Due tappe che avvicineranno i gialli al primo impegno ufficiale di Coppa Italia in programma a metà agosto.Il riepilogo del calendario: Atalanta – Modena (23/7 Zingonia ore 16.30), Milan – Modena (24/7 Milanello ore 17), Modena – La Modenese (27/7 Fanano ore 17), Hellas Verona – Modena (29/7 Peschiera ore 17), Pisa – Modena (7/8 Arena Garibaldi ore 20.30).Contestualmente alla ufficializzazioni delle nuove amichevoli la società ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dalla Fiorentina il difensore Fabio Ponsi (2001). Fabio nelle ultime tre stagioni ha collezionato 50 presenze con la formazione Primavera, nel torneo 2020/2021 e' stato convocato in pianta stabile nella rosa della prima squadra di Giuseppe Iachini. Ponsi ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.Nella foto il DG e il DS del Modena calcio, Rivetti e Vaira

