Modena-Catanzaro: parziale primo tempo 1-0

È un grande rischio giunto per il Modena al ventisettesino, quando un gol del Catanzaro viene annullato per un fallo commesso pochi secondi prima dell'ultimo tiro, puoi sostituire episodio chiave forte di tutta la partita. Dopo i primi 25 minuti vivace ma senza particolari occasioni, il Modena si sveglia. Prima un contropiede e poi con il secondo atti di un piccolo assefio nei confronti della difesa avversaria che sfocia al 32' con un affondo vincente di Magnino. Suo il potente rasoterra che porta in vantaggio i gialloblu. Difesa Modena spesso impegnata nell'ultimo quarto ma per il Catanzaro la speranza di recuperare prima dell'intervallo, sfuma.