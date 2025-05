Modena-Cesena: parziale 0-1

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Modena - Cesena si apre nella stessa atmosfera surreale della gara con il Brescia. Nonostante gli 8000 spettatori presenti, regna un sostanziale silenzio. Non solo per lo scarso peso della gara (il Modena non ha nulla da perdere e nemmeno da guadagnare), ma per il proseguo della protesta del tifo organizzato della curva Montagnani. Sotto accusa ancora una volta l'atteggiamento della squadra. Un altro striscione emblematico: 'Giocatori senza ambizioni fuori dai cogl...'. Una protesta concentrata solo nel primo tempo.

Gara soporifera nel primo parziale. Nonostante gli interessi in gioco per la squadra siano maggiori, il Cesena è poco brillante e di scarsa iniziativa. La conferma arriva dal fatto che le tre occasioni sono tutte del Modena.



La prima al 12': cross di Ponsi, Beyuku ci arriva con un tiro al volo che letteralmente vola diversi metri sopra la porta.

La seconda e la terza a firma di Kamate. Al 17' conclusione a giro, deviata in angolo da Klinsmann e al 33' un tiro completamente fuori bersaglio al termine di una ottima giocata di Cotali che lo serve dopo avere dribblato diversi avversari.Nel secondo tempo la curva Montagnani torna a riempirsi di colori e di cori. Il tifo organizzato torna a riempire le centinaia di postazioni lasciate vuote nel primo tempo.A motivare l'entusiasmo ritrovato della curva ci pensa defrel buonissima d'accordo casa indipendente dell'aria con un'ottima girata poi porta il pallone davanti a Klinsmann ma sbaglia tirando proprio contro il portiere.Alla mezz'ora triplo cambio: esce Della Valle ed entra Zaro, esce Defrel, entra Palumbo, entra Mendes ed esce Magnino.

La partita rimane noiosa, senza grossi spunti. La conferma arriva dal fatto che solo all'86esimo arriva la prima occasione del Cesena. Tiro all'angolo sinistro di Gagno, deviato dal portiere gialloblù in calcio d'angolo, il primo della partita per gli ospiti.