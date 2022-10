Il Modena c'è e stravince: 5-0 al Como, l'urlo del Braglia

Altro successo Modena che questa volta ha il gusto del trionfo e della conferma. Un 5-0 al Como, davanti a oltre 9000 tifosi gialloblù e agli 800 del Como, che non lascia spazio a discussioni. Il Modena c'è. In un assolato stadio Braglia, doppietta di Pergreffi in apertura, al 10' e al 21'. Poi Armellino segna il terzo al 43' chiudendo il primo tempo sul 3-0. Diaw riapre le danze al 4' della ripresa segnando la quarta rete.Il portiere gialloblù Gagno impegnato soltanto alla mezz'ora con un tiro che finisce piano sulle sue braccia e al 15' della ripresa con un tuffo che devia la palla lontano dalla porta.In foto Pergreffi (Modena fc)

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.