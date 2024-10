Modena - Cremonese, pareggio di fatica e da applausi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Primo parziale segnato da un vantaggio per il Modena. Di carattere. Quello che ci vuole per reagire ad uno svantaggio, che brucia tanto più quanto arriva dopo 12 minuti di intensità quasi tutta nella porta avversaria e ad una ottima occasione sfumata da Palumbo per noi migliore in campo. Allo stadio Braglia la temperatura è perfetta e sugli spalti ci sono circa 8251 tifosi.

Anche il settore della Cremonese si fa sentire, pur con 549 tifosi paganti. La curva Montagnani è come al solito fonte di un coro continuo.

Il Modena parte forte e al 10' costruisce la prima occasione con Palumbo. Una rovesciata che è quasi un azzardo ma ci sta tutta, a chiudere una sequenza di attacco gialloblù, ma la conclusione è alta.



Al 12' doccia fredda. Errore della difesa gialloblù. Ne approfitta Bonazzoli che colpisce diretto e chiude a rete una azione partita dalla destra. Il Modena reagisce. Lo svantaggio brucia e la curva urla. Palumbo è una furia, Si distingue per intensità e lucidità ad ogni azione. Brivido al 29'. Gerli spara dal limite dell'area, palla deviata da un avversario che finisce sulla traversa. Il gol è nell'aria e infatti arriva dopo nemmeno un minuto. Protagonista Caso che su servizio di Santoro dalla sinistra mette a segno dall'interno dell'area.



È pareggio. Ci prova Palumbo al 37' ma il tiro è deviato da portiere avversario. Siamo allo scadere del 1° tempo e il giovane Della Valle, classe 2004, regala gioia. Si stacca su calcio d'angolo di Palumbo e incassa. Il minuto di recupero non cambia le cose. Il Modena va negli spogliatoi in vantaggio e tra gli applausi.



Il Modena parte forte anche in apertura della ripresa. Prima occasione con Caso, ma la palla viene deviata in corner da cui genera il colpo di testa di Caldara neutralizzato dal portiere. Di nuovo impegnato dal Modena al 7' st con Defrel servito in questo caso da Gerli. I ritmi rimangono alti ma questa volta la reazione più decisa è della Cremonese che con Johnsen colpisce la traversa. Siamo al quarto. Il gol è nuovamente nell'aria e arriva al 20'. E' sempre Johnsen a colpire il palo su punizione ma sulla ribattuta arriva prima Vazquez, che vince su Gagno. E' il 2-2. Definitivo. I ritmi rimangono alti ma le squadre si chiudono.

Il Modena ha tutte le condizioni per segnare un nuovo vantaggio Palumbo rimane eccezionale. È lui che serve Di Pardo. Conclusione neutralizzata da Fulignati.

Inutili i 5 minuti di recupero.

'Vado a casa soddisfatto' - ha affermato Bisoli a fine partita. 'Il nostro problema sono i punti ma non mi interessa. Ho visto una bella squadra, loro hanno fatto due tiri in porta e noi abbiamo avuto nove occasioni. Questa sera era entusiasta la società, io sono soddisfatto e i tifosi anche'.



Il tabellino



MODENA-CREMONESE 2-2

Reti: 12′ Bonazzoli (C), 30′ Caso (M), 45′ + 1′ Dellavalle (M), 64′ Vazquez (C).

Modena (4-3-2-1) Gagno, Dellavalle (78′ Di Pardo), Zaro, Caldara, Idrissi (70′ Cotali), Santoro, Gerli, Magnino (65′ Battistella), Palumbo, Caso (65′ Abiuso), Defrel (78′ Bozhanaj). A disposizione: Sassi, Bagheria, Beyuku, Botteghin, Cauz, Duca, Oliva. All. Bisoli

Cremonese (4-3-3) Fulignati; Barbieri, Ravanelli, Bianchetti, Sernicola (59′ Quagliata); Collocolo, Castagnetti, Pickel (46′ Vazquez); Zanimacchia (58′ Vandeputte), Bonazzoli (69′ De Luca), Johnsen (87′ Buonaiuto). A disposizione: Saro, Antov, Moretti, Lochosvhili, Majer, Milanese, Nasti. All. Corini

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova (Assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Andrea Niedda di Ozieri, quarto ufficiale Mattia Drigo di Portogruaro, Var e Avar Daniele Minelli di Varese e Oreste Muto di Torre Annunziata)

Ammoniti: Caso (M), Magnino (M), Santoro (M), Vazquez (C), De Luca (C), Quagliata (C), Castagnetti (C).

Note: 8.251 spettatori totali.