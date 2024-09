Tripletta Modena al Braglia, Juve Stabia affondata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Partenza nervosa per entrambe le squadre e disordinata, soprattutto a centrocampo, per il Modena, nei primi 20 minuti di gioco, aperti con un minuto di silenzio in memoria di Totò Schillaci. Due le occasioni che si registrano, una per parte. La prima per gli ospiti. Tiro di Adelante in area di rigore, con Gagno bravo a bloccare. Siamo al nono minuto. Dopo pochi minuti risponde Mendes. Assist di Bonzanai e conclusione neutralizzata da Thiam..Al 23esimo l'episodio che imprime un altro passo alla gara. Fallo su Bozhanaj, tra i più attivi e forse, fino a quel momento, il migliore in campo.

Atterrato. Non ci sono dubbi. Rigore. Bomba del numero 10 di Palumbo sotto la curva gialloblù, gremita. E' festa.



Allo scadere, dopo un consulto arbitrale da 4 minuti concluso con il Var, motivato su un presunto fallo in area, raddoppia Santoro. Il dubbio arbitrale era legato al gol annullato per fuorigioco nell'immediato, poi convalidato. L'altro ricorso al Var arriva al 43esimo e durerà per 4 minuti. Pergreffi rimane a terra dopo un contatto in area a seguito di una punizione. Si pensa al rigore. Lunga attesa. Alla fine la punizione massima non viene concessa per un fallo di Magnino. Difficile da capire dagli spalti. L'arbitro riconsegna la palla al portiere avversario solo per procedere al doppio fischio.



Il Modena esce tra gli applausi e l'arbitro tra fischi. Il rientro regala subito il terzo gol. Su sviluppo di una punizione al limite dell'area Abiuso vince il portiere avversario.



I gol di vantaggio diventano tre, un patrimonio che inizia ad ipotecare il risultato finale. Che arriva senza grandi scossoni ed emozioni. Il Modena convince. La squadra si inchina sotto la curva che grida 'Vi vogliamo così'



Il tabellino



MODENA-JUVE STABIA 3-0



Reti: 25′ rig. Palumbo, 44′ Santoro, 47′ Abiuso.



Modena (4-2-3-1) Gagno, Di Pardo (46′ Dellavalle), Zaro, Pergreffi, Idrissi, Battistella (37′ Magnino), Santoro, Palumbo (81′ Beyuku), Bozhanaj, Mendes (46′ Defrel), Abiuso. A disposizione: Sassi, Bagheria, Cauz, Cotali, Duca, Gliozzi. All. Bisoli



Juve Stabia (3-4-2-1) Thiam; Ruggero (46′ Candellone), Bellich, Folino; Floriani Mussolini, Leone (46′ Piscopo), Buglio, Rocchetti; Mosti (77′ Meli), Maistro; Adorante (77′ Artistico). A disposizione: Matosevic, Baldi, Varnier, Fortini, Di Marco, Zuccon, Pierobon, Gerbo, Piovanello. All. Gorini



Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna (Assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Eugenio Scarpa di Collegno, quarto ufficiale Gabriele Sacchi di Macerata, Var e Avar Matteo Gualtieri di Asti e Marco Serra di Torino)



Ammoniti: Palumbo (M), Buglio (J), Bellich (J).