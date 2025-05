Modena-Reggiana: parziale primo tempo, 2-1

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





È bastato il primo tiro in porta della gara per gli ospiti per mandare in vantaggio la Reggiana di fronte ai 14.470 (dato ufficiale), presenti allo stadio Braglia per il derby Modena-Reggiana. Portanova, a due metri da Gagno, infila un diagonale rasoterra tra l'altro mischia in area che insacca la rete gialloblù. Il Modena non reagisce, anzi spreca al limite dell'area. Ne approfitta la Reggiana nuovamente pericolosa dopo tre minuti. Portanova di nuovo protagonista, ma questa volta nel servizio a Gondo che non esita a tirare. Bravo Gagno a respingerePoi l'episodio gol: paurosa mischia in area Reggiana. Difficile da ricostruire. Fatto sta che spunta il piede di Palumbo, sufficiente per toccare la palla appena al di là della linea di porta. Il Var certifica: gol valido.Il,pareggio dura solo 13 minuti perché Chritian Cauz fa espodere l'entusiasmo dei tifosi gialloblù.

La doccia fredda in una giornata quasi estiva questa volta è per la Reggiana. Cross di Idrissi dal lato sinistro del campo, Cauz batte di testa, la palla finisce e rimbalza sotto la traversa e sembra rimbalzare sulla schiena del portiere. Si parla di autogol, ma lo stadio esulta per Cauz il cui nome appare sul tabellone come protagonista del 2-1. Risultato con cui le squadra tornano negli spogliatoi.

S rientra in campo senza nessuna sostituzione mentre dopo 5 minuti la curva Montagnani chiama il nome di Pedro Mendes. La Reggiana preme tanto ma fatica finalizzare.